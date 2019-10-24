ПАРТИЯ «АКЗААРА» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛЕОНИДА ДЗАПШБА
Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме состоялся съезд политической партии «Акзаара». Делегаты съезда проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты председателя партии, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшба.
Вместе с Леонидом Дзапшба кандидатом в вице-президенты намерен баллотироваться бывший замминистра экономики Виктор Хашба.
24 января Центризбирком зарегистрировал политическую партию "Акзаара" ("Единство") для выдвижения кандидата на президентских выборах.
По закону «О выборах Президента РА», после регистрации в ЦИКе, партия должна провести съезд или конференцию, где и должен быть назван потенциальный кандидат в президенты.
При выдвижении кандидата в президенты политической партией решение о регистрации кандидата принимается при наличии протокола заседания (съезда, конференции) политической партии, нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации партии Минюстом РА, а также нотариально заверенной копии действующего устава политической организации.
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