ПАРТИЯ «АКЗААРА» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛЕОНИДА ДЗАПШБА

Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме состоялся съезд политической партии «Акзаара». Делегаты съезда проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты председателя партии, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшба.

По закону «О выборах Президента РА», после регистрации в ЦИКе, партия должна провести съезд или конференцию, где и должен быть назван потенциальный кандидат в президенты.

При выдвижении кандидата в президенты политической партией решение о регистрации кандидата принимается при наличии протокола заседания (съезда, конференции) политической партии, нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации партии Минюстом РА, а также нотариально заверенной копии действующего устава политической организации.