АДГУР АРДЗИНБА НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПАРЕ С КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЫ АРДОЙ АШУБА

Сухум. 10 февраля 2020. Абхазия-Информ. 11 февраля - последний день выдвижения кандидатов в президенты РА.

Сегодня инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты министра экономики Адгура Ардзинба представила в Центризбирком все необходимые документы и подписные листы в поддержку выдвигаемого ею кандидата.

Директор Института гуманитарных исследований Арда Ашуба дал согласие баллотироваться вместе с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба как кандидат в вице президенты.