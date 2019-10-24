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Абхазия Информ

АДГУР АРДЗИНБА НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПАРЕ С КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЫ АРДОЙ АШУБА

Новости Вторник, 11 февраля 2020 16:06
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АДГУР АРДЗИНБА НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПАРЕ С КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТЫ АРДОЙ АШУБА

Сухум. 10 февраля 2020. Абхазия-Информ. 11 февраля - последний день выдвижения кандидатов в президенты РА.

Сегодня инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты министра экономики Адгура Ардзинба представила в Центризбирком все необходимые документы и подписные листы в поддержку выдвигаемого ею кандидата.

Директор Института гуманитарных исследований Арда Ашуба дал согласие баллотироваться вместе с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба как кандидат в вице президенты.

В соответствии со статей 8 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «регистрацию выдвинутых кандидатов в Президенты Республики Абхазия и предложенных ими кандидатов в Вице-президенты Республики Абхазия осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до выборов Президента Республики Абхазия».

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 16:10

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