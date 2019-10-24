ДО 7 МАРТА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба встретился с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, стороны обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества Абхазии и России, подготовку к реализации новой Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
На встрече также шла речь о мероприятиях по профилактике распространения ОРВИ и предупреждению пересечения российско-абхазской границы инфицированными больными.
И.о. президента рассказал послу о результатах работы мобильной межведомственной рабочей группы на КПП «Псоу», отметив, что за время работы представителей Государственной миграционной службы РА непосредственно на самом посту было отказано во въезде 50 гражданам Киргизии, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана. Согласно документам, ограничение будет действовать до 7 марта 2020 года.
Кроме того, на встрече обсуждались текущие вопросы работы Комиссии по защите имущественных прав российских граждан в Абхазии. В завершение встречи Валерий Бганба и Алексей Двинянин обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам международной повестки.
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