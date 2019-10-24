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Абхазия Информ

«ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» –КОНКУРС МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Новости Вторник, 11 февраля 2020 16:20
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«ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ» –КОНКУРС МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. «Гордость Абхазии» – так называется конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. Проект планируется начать в марте этого года. О концепции и условиях проведения конкурса а также о деятельности платформы «Будущее Абхазии» рассказал её координатор, действительный государственный советник РФ Инал Ардзинба на пресс-конференции в эфире Абхазского телевидения во вторник, 11 февраля.

По мнению инициаторов организации конкурса, «он станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения».

Лозунг конкурса - «Новые лидеры для будущего Абхазии!»

Конкурс будет проводиться на базе социальной платформы «Будущее Абхазии» (координатор Инал Ардзинба), Абхазского Госуниверситета и Госкомитета по молодежной политике РА.

Ключевые принципы конкурса - честность, прозрачность, профессионализм.

Из числа представителей Госкомитета по молодежной политике, студентов и преподавателей АГУ создается организационный комитет конкурса, а из числа ученых и государственных деятелей - конкурсная комиссия.

В конкурсе смогут участвовать выпускники вузов в возрасте до 35 лет, причем не только жители Абхазии, но и представители зарубежных абхазских диаспор.

Конкурс будет проходить в три этапа.

Первый этап: май - июнь 2020 года.

На этом этапе участники представляют резюме и видео-эссе (не более 3 минут) на тему: «Как я вижу Абхазию в 2030 году».

Конкурсная комиссия оценивает каждое видео и резюме в баллах – от 1 до 10.

Организаторы предполагают, что в первом этапе смогут принять ориентировочно до 200 человек.

Второй этап: июнь-июль 2020 (Сухум, АГУ)

50 победителей первого этапа проходят единый управленческий тест, а также         собеседование с конкурсной комиссией.

Тест и собеседование оцениваются в баллах – от 1 до 10 каждым из членом конкурсной комиссии и выводится средний балл.

В финал выходят 25 человек.

Третий финальный этап: июль-сентябрь 2020 г. (Сухум, АГУ)

Конкурсная комиссия организует управленческие игры (командные). В ходе игр каждый финалист оценивается в баллах - от 1 до 10.

Каждый финалист выступает в большом зале с речью перед конкурсной комиссией, остальными претендентами, общественностью и презентует свой проект, который изменит страну.

Презентация проектов финалистов также оценивается в баллах - от 1 до 10.

После выступлений на официальном сайте конкурса проходит онлайн голосование за победителей (длится 7 дней).

По оценкам онлайн голосования и оценок конкурсной комиссии формируется итоговый рейтинг и определяются пять победителей.

В сентябре 2020 г. победители конкурса приглашаются на прием к Президенту Абхазии, который вручит им специальную медаль «Гордость Абхазии», грамоту и денежные призы.

Победители приглашаются на работу в органы государственной власти Абхазии.

Победители и финалисты входят в состав кадрового резерва Президента, который создается Указом главы государства.

Финалисты получают возможность стажировки в Москве.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 16:28

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