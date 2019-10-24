ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

От инициативных групп граждан кандидатами в президенты выдвинуты лидер оппозиции, депутата Парламента Аслана Бжания и министра экономики Адгура Ардзинба, от политической партии «Акзаара» - бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Кандидатами в вице-президенты дали согласие баллотироваться:

с Асланом Бжания - Бадра Гунба, бывший министр культуры (2011 – 2014 гг.);

с Адгуром Ардзинба – Арда Ашуба, директор Институту гуманитарных исследований Академии наук Абхазии;

с Леонидом Дзапшба – Виктор Хашба, бывший заместитель министра экономики (1994 – 2000 гг.).

Еще один возможный кандидат в президенты, исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия, чью кандидатуру выдвинула инициативная группа граждан, заявил сегодня, что «принял решение не участвовать в нынешней избирательной кампании».

В соответствии со статей 8 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «регистрацию выдвинутых кандидатов в Президенты Республики Абхазия и предложенных ими кандидатов в Вице-президенты Республики Абхазия осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до выборов Президента Республики Абхазия».

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.

*** ИЗ ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Статья 8. Регистрация кандидатов в Президенты Республики Абхазия

Регистрацию выдвинутых кандидатов в Президенты Республики Абхазия и предложенных ими кандидатов в Вице-президенты Республики Абхазия осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до выборов Президента Республики Абхазия.

Решение о регистрации кандидатов принимается при наличии следующих документов:

– при выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия политическими партиями – протокола заседания (съезда, конференции) политической партии, нотариально удостоверенной копии свидетельства о регистрации Министерством юстиции Республики Абхазия политической партии, нотариально удостоверенной копии действующего устава политической партии;

– при выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия от группы избирателей – протокола об итогах сбора подписей и подписных листов с необходимым в соответствии с настоящим Законом количеством подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты Республики Абхазия;

– сведений о размере и источнике доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и детям кандидата на праве собственности, а также об обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и детей кандидата по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией;

– результата тестирования кандидата в Президенты Республики Абхазия на предмет определения свободного владения государственным языком, установленного лингвистической комиссией, образованной Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия;

– биографических данных о кандидате в Президенты Республики Абхазия с указанием его фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образования, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства, срока проживания на территории Республики Абхазия;

– заявления кандидата в Президенты Республики Абхазия о его согласии баллотироваться. Кандидат в Президенты Республики Абхазия дает согласие баллотироваться только от одной политической партии или от одной инициативной группы;

– заявления кандидата в Вице-президенты Республики Абхазия о его согласии баллотироваться вместе с кандидатом в Президенты Республики Абхазия;

– биографических данных о кандидате в Вице-президенты Республики Абхазия.

Кандидат в Президенты Республики Абхазия, кандидат в Вице-президенты Республики Абхазия, а также доверенные лица кандидата в Президенты Республики Абхазия не могут состоять ни в одной из избирательных комиссий по выборам Президента Республики Абхазия. В случае, если член одной из избирательных комиссий по выборам Президента Республики Абхазия выдвинут кандидатом в Президенты Республики Абхазия, кандидатом в Вице-президенты Республики Абхазия либо доверенным лицом кандидата, он считается освобожденным от обязанностей члена комиссии с момента его регистрации в качестве кандидата либо доверенного лица.

Подписные листы представляются в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия в сброшюрованном и пронумерованном виде. При приеме подписных листов Центральная избирательная комиссия заверяет каждый подписной лист своей печатью.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия обязана выдать письменное подтверждение в получении документов лицам, представившим эти документы, с указанием даты и времени приема документов.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия в течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего Закона и принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.

При проверке подлинности подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, если суммарное количество выявленных недостоверных и недействительных составит более 10 процентов от общего количества собранных подписей, дальнейшая проверка подписных листов прекращается, и регистрация кандидата в Президенты Республики Абхазия не производится.

Регистрация кандидата в Президенты Республики Абхазия не производится также в случае, если количество представленных подписей избирателей за вычетом количества подписей, признанных недействительными, недостаточно для регистрации.

Регистрация кандидатов в Президенты Республики Абхазия не производится при представлении им не точных сведений о размере и источнике доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и детям на праве собственности, а также об обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и детей кандидата.

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия вправе обратиться с представлением о проверке достоверности данных и сведений, представляемых в соответствии с настоящим Законом, в соответствующие органы, которые обязаны в течение пяти дней, а за десять и менее дней до выборов – в срок, установленный избирательной комиссией, сообщить о результатах проверки. Для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, органов юстиции, военных комиссариатов, а также специализированных учреждений и организаций, осуществляющих учет населения Республики Абхазия. Их заключения могут служить основанием для признания недостоверными данных, содержащихся в подписных листах.

В случае обнаружения признаков нарушения законодательства Республики Абхазия, влекущего за собой уголовную или административную ответственность, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия направляет в правоохранительные органы, суд соответствующие документы и материалы для установления факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.

О регистрации кандидата в Президенты Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия составляет протокол.

Центральная избирательная комиссия в течение двух дней после регистрации выдает кандидатам в Президенты Республики Абхазия и кандидатам в Вице-президенты Республики Абхазия соответствующие удостоверения и публикует в печати сообщение о регистрации с указанием биографических данных о кандидате в Президенты Республики Абхазия и кандидате в Вице-президенты Республики Абхазия. В решении о регистрации кандидата в Президенты Республики Абхазия и кандидата в Вице-президенты Республики Абхазия указываются дата и время регистрации.