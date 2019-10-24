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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА СЧИТАЕТ, ЧТО НА НОВЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА НАДО ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Новости Вторник, 11 февраля 2020 18:26
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11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Экс-президент Рауль Хаджимба считает, что на новых выборах главы государства, которые состоятся 22 марта, надо дать дорогу молодым.

"Есть молодые [кандидаты], думаю, что будущее за молодыми должно быть. Мы уже многое, что за этот период пережили - и та, и другая сторона. Наверное, доставили много неудобств. Поэтому, думаю, дорогу молодым", - сказал корр. ТАСС Хаджимба, оценивая ход нынешней президентской избирательной кампании.

Сам он так и не решил баллотироваться, хотя в январе сообщал ТАСС, что объявит о планах участия в политической жизни Абхазии в ближайшее время и пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на новых выборах главы республики.

11 февраля завершилось выдвижение кандидатов в президенты РА.

От инициативных групп граждан кандидатами в президенты выдвинуты лидер оппозиции, депутата Парламента Аслана Бжания и министра экономики Адгура Ардзинба, от политической партии «Акзаара» - бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

12 января Рауль Хаджимба подписал заявление о сложении полномочий президента. 13 января Парламент принял его отставку

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 18:46

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