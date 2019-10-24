ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ЛОТ 400 ДО 600 МЛН РУБЛЕЙ

"Ориентировочный диапазон за один киловатт - от двух до трех рублей. Конечная цена будет понятна, когда прекратится переток и будут произведены расчеты", - заявил Кварчия.

По словам Кварчия, сейчас сложно назвать точную сумму того, во сколько обойдется Абхазии переток электроэнергии из России. Рыночная цена на электроэнергию меняются, кроме того, пока не ясно, потребуется ли дополнительный объем поставок.

Сухум. 12 февраля 2020. Абхазия-Информ . Электроэнергии, которую Абхазия получает из России по перетоку, при нынешнем уровне энергопотребления, хватит до 14 марта. Об этом в интервью Sputnik Абхазия рассказал замначальника госуправления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия.

В настоящее время оговоренный объем поставок электроэнергии из России в Абхазию составляет 200 млн киловатт-часов.

При цене в два рубля за киловатт 200 млн кВт/ч обойдется Абхазии в 400 млн рублей, при цене в три рубля – 600 млн рублей.

В РУП "Черноморэнерго" считают, что 200 млн кВт/ч республике может не хватить при нынешних объемах потребления электроэнергии.

Как информации Кварчия, сейчас российской электроэнергией обеспечивается практически половина территории Абхазии, оставшаяся часть подпитывается от ИнгурГЭС. С 1 по 10 февраля общий объем энергопотребления по республике превысил 90 млн кВт/ч. Расход электроэнергии по перетоку за те же 10 дней превысил 46 млн кВт\ч (4,6 миллиона киловатт-часов в сутки).

Исходя из этих цифр, в среднем один день перетока обходится Абхазии в 9,2 млн рублей, при цене в в два рубля за киловатт, 13,8 млн рублей – при цене в три рубля.

Переток электричества из России в Абхазию будет оплачиваться из средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2020-2022 гг. В 2020 году российская финансовая помощь по линии Инвестпрограммы равна 1, 5 млрд рублей.

В 2019 году переток электроэнергии из России обошелся Абхазии в 190 млн рублей, в 2016 – 2017 годах – в сумме 771,8 миллиона рублей.

По информации энергетиков, в этом году ситуация на плотине ИнгурГЭС хуже чем в прошлом. Уровень воды в Джварском водохранилище критически низкий, ее приток по данным на 11 февраля составлял 12 кубических метров в секунду. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года приток был около 40 кубометров в секунду.

По данным «Черноморэнерго», Абхазия сейчас нуждается в перетоке из России примерно 270 млн кВт\ч.