 

В мире

МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021

МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ

ТАСС, 19 февраля 2021. Глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр заявил агентству Reuters в…
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
января 26 2021
В АТОР СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ОТДЫХ В ТУРЦИИ
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ
января 26 2021
НА 20-ДОЛЛАРОВОЙ КУПЮРЕ ПОЯВИТСЯ ПОРТРЕТ ТЕМНОКОЖЕЙ АКТИВИСТКИ ПО БОРЬБЕ С РАБСТВОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОГОДА МЕШАЕТ ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЕ БЕДИА ДУ

Новости Пятница, 19 февраля 2021 11:11
Оцените материал
(0 голосов)
ПОГОДА МЕШАЕТ ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЕ БЕДИА ДУ

Сухум. 19 февраля 2021.Абхазия-Информ. Министерстве экономики под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган состоялось совещание по вопросам устранения последствий оползня в селе Бедиа ду. Сообщает сайт ведомства.

В совещании участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия, начальник УКС Тимур Агрба и начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба.

В начале совещания Кристина Озган обозначила необходимость выработать пути выхода из ситуации по трем основным аспектам: помощь пострадавшим семьям; восстановление сообщения между селами и городом Ткварчал; изучение движения почвы.

Начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба сказал, что первостепенной задачей является отвод воды от аварийного участка. Установленные специалистами маяки позволят изучить скорость движения почвы. Исследовать предстоит огромный участок размером 15 гектаров. Он также добавил, что приступить к ликвидации последствий можно будет только после того, как наладится погода. Работы будут производиться вручную из-за труднодоступности. Поднять на оползневой участок технику невозможно. В связи с этим Лев Квициния предложил помощь сотрудников МЧС. Он также рекомендовал временно закрыть пешеходный переход на аварийном участке.

Генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия сообщил, что единственно возможным на данном этапе способом восстановить движение может стать строительство моста по правому берегу реки. Иначе жителям сел придется добираться до Ткварчала в объезд, что удлинит путь на 75 км.

Озган поручила УКСу на основании смет расходов на строительство моста, прокладку участка объездной дороги и оплату работ по топосъемке и геологическим изысканиям подготовить обращение в правительство с заявкой на финансирование.

Все принятые на встрече решения будут сформулированы в виде предложений для дальнейшего представления Правительству и Президенту.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНЗДРАВ ПРИОБРЕЛ 5 АППАРАТОВ ИВЛ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.