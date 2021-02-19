ПОГОДА МЕШАЕТ ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЕ БЕДИА ДУ

Сухум. 19 февраля 2021.Абхазия-Информ . Министерстве экономики под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган состоялось совещание по вопросам устранения последствий оползня в селе Бедиа ду. Сообщает сайт ведомства.

В совещании участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия, начальник УКС Тимур Агрба и начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба.

В начале совещания Кристина Озган обозначила необходимость выработать пути выхода из ситуации по трем основным аспектам: помощь пострадавшим семьям; восстановление сообщения между селами и городом Ткварчал; изучение движения почвы.

Начальник Государственного Управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба сказал, что первостепенной задачей является отвод воды от аварийного участка. Установленные специалистами маяки позволят изучить скорость движения почвы. Исследовать предстоит огромный участок размером 15 гектаров. Он также добавил, что приступить к ликвидации последствий можно будет только после того, как наладится погода. Работы будут производиться вручную из-за труднодоступности. Поднять на оползневой участок технику невозможно. В связи с этим Лев Квициния предложил помощь сотрудников МЧС. Он также рекомендовал временно закрыть пешеходный переход на аварийном участке.

Генеральный директор ГП «Абхазберегозащита» Гурам Харазия сообщил, что единственно возможным на данном этапе способом восстановить движение может стать строительство моста по правому берегу реки. Иначе жителям сел придется добираться до Ткварчала в объезд, что удлинит путь на 75 км.

Озган поручила УКСу на основании смет расходов на строительство моста, прокладку участка объездной дороги и оплату работ по топосъемке и геологическим изысканиям подготовить обращение в правительство с заявкой на финансирование.

Все принятые на встрече решения будут сформулированы в виде предложений для дальнейшего представления Правительству и Президенту.