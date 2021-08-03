МИНЭКОНОМИКИ ГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган ситуацию на топливном рынке страны. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров РА.
«Ситуация на рынке топлива очень сложная.
В данный момент мы готовим предложения об изменениях цен на нефтепродукты. Данные обстоятельства обусловлены тем, что Республика Абхазия не может влиять на стоимость поставки топлива ввиду того, что не располагает собственным производством. Топливо поставляется из Российской Федерации и общеизвестно что сейчас на российском рынке топлива ситуация с ценами очень сложная», - отметила вице-премьер Кристина Озган.
По ее словам, «прогнозировать снижение цен не представляется возможным, в той динамике, в которой сейчас идет изменение. Обусловлено это повышенным спросом на нефтепродукты - с одной стороны, со второй стороны, как вы знаете, в период с августа по сентябрь часть заводов становятся на профилактику, т.е. на ремонт, и, соответственно, баланс распределяется уже с учетом ограничений возможностей. В этой связи мы не можем сдерживать действующий предел цен на период август-сентябрь и вынуждены обратиться в правительство с предложением об изменении ценовой политики в отношении нефтепродуктов».
Премьер-министр Александр Анкваб поручил провести в профильном ведомстве совещание с участием поставщиков нефтепродуктов, обсудить с ними варианты разрешения данной ситуации.