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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЗУРАБА ДЖАПУА С 25-ЛЕТИЕМ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:35
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ЗУРАБА ДЖАПУА С 25-ЛЕТИЕМ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Зураба Джапуа с 25-летием со дня создания академии наук Абхазии.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

«Уважаемый Зураб Джотович, поздравляю Вас и Ваших коллег с 25-летием Академии наук Абхазии!

В декабре 1993 года, спустя всего два месяца после окончания Отечественной войны народа Абхазии, по инициативе Председателя Верховного Совета Республики Абхазия В.Г. Ардзинбы было принято Постановление «Об образовании Академии наук Республики Абхазия».

Это решение глубоко символично и свидетельствует о степени важности поддержки и развития науки, из которой исходил основатель современного Абхазского государства в израненной, разоренной войной стране.

В 1997 году были приняты важные решения, которые легли в основу формирования Академии, ее становления и определения перспектив.

Научная мысль в Абхазии обладает богатой историей. Она зарождалась на стыке XIX и XX столетий благодаря целой плеяде выдающихся подвижников науки и просветительства, которыми мы по праву гордимся: С.Т. Званба, К.Д. Мачавариани, Н.С. Джанашиа, А.И. Чукбар, П.К. Услар, И.А. Бартоломей, Н.Я. Марр, Н.М. Альбов, А.Н. Краснов, А.Н. Введенский, Н.Н. Смецкой, С.П. Басария, Д.И. Гулиа, А.М. Чочуа, В.И. Стражев, А.А. Колаковский.

Неоценимое значение в развитии научных традиций в области истории, абхазоведения, материальной и духовной культуры народа имеет наследие, оставленное нам такими блестящими деятелями как Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-ипа, З.В. Анчабадзе, К.С. Шакрыл, Х.С. Бгажба, Л.Н. Соловьев, М.М. Трапш, В.Г. Ардзинба, Ю.Н. Воронов, Г.К. Шамба, М.М. Гумба. Л.П. Чкадуа, Г.Г. Айба.

Эти имена обязывают современное поколение исследователей с особой ответственностью относиться и к сформировавшимся традициям, и с усердием трудиться над расширением сфер научных интересов.

Желаю всем деятелям науки новых достижений и благополучия!»

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