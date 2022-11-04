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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Пятница, 04 ноября 2022 18:44
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём народного единства:

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои поздравления с Днём народного единства государственным праздником России, имеющим глубокие исторические корни.

События последнего времени и в целом международная обстановка свидетельствуют о том, сколь важны сегодня, как и много веков назад, единство соотечественников, непреходящие ценности и готовность защищать суверенитет Родины.

Разделяя с братским народом России этот важный праздник, вновь подтверждаю, что укрепление наших союзнических отношений является приоритетной задачей Правительства Республики Абхазия. Мы и впредь будем прилагать максимальные усилия для их всестороннего развития.

Желаю Вам дальнейших успехов в служении Отечеству, а всем россиянам мира и благополучного развития!»

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 19:06
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