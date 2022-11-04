АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

События последнего времени и в целом международная обстановка свидетельствуют о том, сколь важны сегодня, как и много веков назад, единство соотечественников, непреходящие ценности и готовность защищать суверенитет Родины.

Разделяя с братским народом России этот важный праздник, вновь подтверждаю, что укрепление наших союзнических отношений является приоритетной задачей Правительства Республики Абхазия. Мы и впредь будем прилагать максимальные усилия для их всестороннего развития.

Желаю Вам дальнейших успехов в служении Отечеству, а всем россиянам мира и благополучного развития!»