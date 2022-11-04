ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ И НАРКОТИКИ

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы безопасности Республики Абхазия, во взаимодействия с сотрудниками УКОН МВД реализована оперативная информация в отношении гражданки Абхазии Тавадзе Асмат Галактионовны, 1993 г.р.

В результате совместных мероприятий в городе Сухум, по месту проживания Тавадзе, были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, паспорт гражданки Грузии на имя Тавадзе, а также государственная символика Республики Грузия в виде флага и шеврона.