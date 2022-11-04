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Абхазия Информ

ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ И НАРКОТИКИ

Новости Пятница, 04 ноября 2022 19:01
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ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ И НАРКОТИКИ

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы безопасности Республики Абхазия, во взаимодействия с сотрудниками УКОН МВД реализована оперативная информация в отношении гражданки Абхазии Тавадзе Асмат Галактионовны, 1993 г.р.

В результате совместных мероприятий в городе Сухум, по месту проживания Тавадзе, были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, паспорт гражданки Грузии на имя Тавадзе, а также государственная символика Республики Грузия в виде флага и шеврона.

Согласно справки экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии, в изъятых у Тавадзе свертках содержится порошкообразное вещество являющееся наркотическим средством мифедрон, общей массы свыше 10 грамм.

Следственным отделом Службы госбезопасности Абхазии в отношении Тавадзе возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 223 УК РА – незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере.

В отношении Тавадзе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 19:04
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