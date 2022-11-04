ГРУЗИНСКИЙ ПАСПОРТ И НАРКОТИКИ
Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы безопасности Республики Абхазия, во взаимодействия с сотрудниками УКОН МВД реализована оперативная информация в отношении гражданки Абхазии Тавадзе Асмат Галактионовны, 1993 г.р.
В результате совместных мероприятий в городе Сухум, по месту проживания Тавадзе, были обнаружены два изолированных свертка с порошкообразным веществом внутри, паспорт гражданки Грузии на имя Тавадзе, а также государственная символика Республики Грузия в виде флага и шеврона.
Согласно справки экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии, в изъятых у Тавадзе свертках содержится порошкообразное вещество являющееся наркотическим средством мифедрон, общей массы свыше 10 грамм.
Следственным отделом Службы госбезопасности Абхазии в отношении Тавадзе возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 223 УК РА – незаконное приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере.
В отношении Тавадзе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные мероприятия.
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