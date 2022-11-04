СУХУМСКАЯ КОМАНДА ОДЕРЖАЛА АБСОЛЮТНУЮ ПОБЕДУ НА XVI ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. По результатам XVI военно-спортивной игры «Аиааира» сборная команда г. Сухум одержала абсолютную победу, установив рекорд соревнований – 146 очков. В соревнованиях принимали участие 8 команд по 10 человек.

1 место – г. Сухум;

2 место – Гагрский район;

3 место – Ткуарчалский район.

Начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил поздравила и поблагодарила ребят за победу.

«Важность подобных мероприятий не столько в личных успехах юных спортсменов, сколько в опыте командной работы. Прибежать самому первым - не главное, сделать так, чтобы твоя команда стала лучшей – вот цель», – отметили ребята.

В завершение игр победителям вручены кубки, грамоты и медали участников военно-спортивных игр, а также футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи.

Соревнования проходили в Абхазском государственном лицее-интернате им. Дзидзария при поддержке Министерства просвещения и языковой политики и Министерства обороны республики.

Об этом сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.