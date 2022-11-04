В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина прошел семинар для учителей начальных классов на тему «Работа с одаренными детьми». Семинар провела учитель начальных классов И. Адлейба.
Выявление, развитие и поддержка одарённых детей – одна из главных задач современной школы и системы образования. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка, как для отдельной личности, но и для общества в целом.
В этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой, отмечают в Управлении образования Администрации г. Сухум.
Об этом сообщает Управление образования.
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