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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Новости Пятница, 04 ноября 2022 19:14
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской средней школы  №2 им. А.С. Пушкина прошел семинар для учителей начальных классов на тему «Работа с одаренными детьми». Семинар провела учитель начальных классов И. Адлейба.

Выявление, развитие и поддержка одарённых детей – одна из главных задач современной школы и системы образования. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка, как для отдельной личности, но и для общества в целом.

Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи.

В этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой, отмечают в Управлении образования Администрации г. Сухум.

Об этом сообщает  Управление образования.

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