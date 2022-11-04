В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина прошел семинар для учителей начальных классов на тему «Работа с одаренными детьми». Семинар провела учитель начальных классов И. Адлейба.

Выявление, развитие и поддержка одарённых детей – одна из главных задач современной школы и системы образования. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка, как для отдельной личности, но и для общества в целом.