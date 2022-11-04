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Абхазия Информ

В КАЛИНИНГРАДЕ НАЗВАЛИ ЛАУРЕАТОВ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ОРГАНИСТ ГОДА»

Новости Пятница, 04 ноября 2022 20:35
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В КАЛИНИНГРАДЕ НАЗВАЛИ ЛАУРЕАТОВ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ОРГАНИСТ ГОДА»

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Калининграде в четверг назвали имена обладателей российской премии «Органист года – 2022». Торжественная церемония прошла в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, где установлен самый большой в России органный комплекс, сообщила ТАСС Яна Лутченко – пресс-секретарь собора, выступающего партнером этого творческого проекта.

«В этом году на не имеющую аналогов в России премию «Органист года», учрежденную Фондом развития творческих инициатив, по итогам конкурсного отбора были представлены 20 заявок из различных российских регионов. Лауреатов члены жюри определяли в четырех номинациях – «Персона», «Дебют», «За вклад в профессию», «За самую оригинальную и концептуальную концертную программу», которые позволяют отметить достижения конкурсантов в области органного исполнительства в разных аспектах их творчества», – сказала она.

Решением жюри под председательством президента Фонда развития творческих инициатив, ректора Академии хорового искусства, профессора Александра Соловьева в номинации «Дебют» для молодых исполнителей в возрасте до 28 лет, ярко заявивших о себе в сезоне 2022 года, обладательницей премии «Органист года» стала самая юная участница – ученица восьмого класса детской музыкальной школы имени Эдварда Грига в Москве 14-летняя Ирина Крюкова. Только в этом году она победила уже на двух престижных международных конкурсах.

В номинации «Персона» среди органистов, чьи выступления вызвали резонанс в СМИ, профессиональном сообществе и получили широкий отклик у публики, премия присуждена заслуженному артисту Республики Абхазия, солисту Абхазской филармонии Луке Гаделия, которого называют культурным брендом Абхазии.

Лауреатом в номинации «За вклад в профессию» стала народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина Московской консерватории Любовь Шишханова, воспитавшая много прекрасных музыкантов.

Награда «За самую оригинальную и концептуальную программу» вручена солисту Сочинской филармонии, композитору Владимиру Королевскому, созданные им органные концертные программы «От Баха до Аббы» и «ОрганРок» стали открытием не только для молодых музыкантов, но и признанных мастеров органа.

Приветствуя лауреатов, участников и гостей церемонии, Александр Соловьев подчеркнул, что «главная задача, цель, которую ставили учредители премии «Органист года» – сфокусировать внимание профессиональной общественности к тому, что делают наши замечательные участники, исполнители-органисты».

Маэстро убежден, что, хотя «премия вручается лишь третий раз, она уже завоевала по-настоящему профессиональный интерес среди музыкантов и слушателей».

Кафедральный собор в Калининграде с его уникальным органом, заметил Соловьев, стал талисманом премии «Органист года».

Церемония награждения лауреатов, а также обладателей специальных призов, учрежденных оргкомитетом премии «Органист года», сопровождались исполнением ими на органе Кафедрального собора произведений отечественных и зарубежных композиторов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 20:41

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