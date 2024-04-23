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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Новости Вторник, 23 апреля 2024 16:20
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В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Московским государственным институтом культуры (МГИК) и Ассоциацией волонтерских центров осуществляют  в  республике  международную волонтерскую программу «Миссия Добро».   23 апреля в «Доме Москвы» состоялась церемония официального открытия «Миссии Добро». 

Перед гостями выступил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрии Федотов.  

«В этом году в Абхазию приехала большая волонтерская команда, состоящая из 30 студентов и семи преподавателей. Они готовы поделиться своим опытом с работниками культуры всех районов Абхазии. Программой предусмотрены мастер-классы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важно для Абхазии, и я надеюсь эти занятия помогут детям раскрыться, а работникам – узнать новые подходы в этой области. Искренне хочу поздравить всех нас с этим большим мероприятием», – сказал он.

В своей приветственной речи почетный работник высшего профессионального образования РФ, научный руководитель миссии, доктор культурологии, заведующая кафедрой управления экономики культуры МГИК Елена Григорьева отметила, что руководство вуза с большим вниманием относиться к миссии, проводимой в эти дни в Абхазии. Она зачитала приветственное письмо ректора МГИК Екатерины Кудриной, придающей важное значение развитию контактов и осуществлению новых проектов во благо России и Абхазии. Екатерина Кудрина выразила надежду на приезд в Россию гостей из Абхазии.

Григорьева вручила памятные подарки Дмитрию Федотову и временно исполняющей обязанности министра культуры Абхазии Динаре Смыр.

Смыр рассказала, что сама является выпускницей Московского государственного института культуры и отметила большое значение для двух стран общих усилий по развитию культурного взаимодействия.

«Обмен опытом будет полезен нам всем», – уверена Динара Смыр.

На церемонии открытия выступили молодые вокалисты Валерий Делба, Давид Белицкий и Леван Пхаладзе.

Волонтерская программа «Миссия Добро» проводится в Абхазии третий раз. В первый год программа работала в Сухуме, во второй – частично охватила Гудауту и Очамчыру.

На протяжении 12 дней будут проводиться мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, интеллектуальные игры, встречи с молодежью Абхазии, мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа миссии направлена на культурную консолидацию сторон. Целевая аудитория проекта – студенты факультетов гуманитарных наук, молодежь республики, сотрудники отделов культуры, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:23

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