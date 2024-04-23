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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Вторник, 23 апреля 2024 16:16
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АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Популярность Абхазии как туристического направления продолжает расти среди россиян, многие выбрали республику для того, чтобы отдохнуть на майские праздники, передает АТОР.

В рейтинге из самых популярных зарубежных направлений на праздничные выходные в мае Абхазия занимает третью строчку. Наибольший турпоток из России на майские ожидается только в Турции и ОАЭ. Абхазия обошла по популярности курорты Египта и Таиланда.

Всего в период с конца апреля и по 10 мая в Абхазии ожидается около 70 тыс. российских туристов.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:20

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