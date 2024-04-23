АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Популярность Абхазии как туристического направления продолжает расти среди россиян, многие выбрали республику для того, чтобы отдохнуть на майские праздники, передает АТОР.
В рейтинге из самых популярных зарубежных направлений на праздничные выходные в мае Абхазия занимает третью строчку. Наибольший турпоток из России на майские ожидается только в Турции и ОАЭ. Абхазия обошла по популярности курорты Египта и Таиланда.
Всего в период с конца апреля и по 10 мая в Абхазии ожидается около 70 тыс. российских туристов.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
- РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «АИААИРА»
- В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МИССИЯ ДОБРО»
- В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ БИЛЕТЫ НА ИГРЫ БРИКС 2024 В КАЗАНИ
- ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ОСНОВАТЕЛЯМИ ПЛАТФОРМЫ «СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»