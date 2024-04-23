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Абхазия Информ

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Новости Вторник, 23 апреля 2024 16:23
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РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Ученики школ Гудаутского района продемонстрировали умения и навыки на военно-патриотических соревнованиях, которые прошли на базе 1-го отдельного мотострелкового батальона Министерства обороны Республики Абхазия.

В этом году в соревнованиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., приняли участие школьники из двадцати девяти школ Гудаутского района.

Им предстояло пройти несколько этапов: перетягивание каната, подтягивание на перекладине, медицинская подготовка, метание гранат, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина, поражение цели с использованием пневматического оружия, первенство лучников, эстафета на 100, 1000 и 3000 метров. Каждый участник старался по достоинству представить свою команду.

Министром обороны уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. В связи с чем, ежегодно в воинских частях и подразделениях Министерства обороны проходят мероприятия, направленные на воспитание у молодежи уважения и любви к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых сил, формированию знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:25

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