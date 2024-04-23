В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Республики Абхазия начался 23 апреля.

По сложившейся традиции, в первый день призыва представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.