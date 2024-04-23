В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Республики Абхазия начался 23 апреля.
По сложившейся традиции, в первый день призыва представители военных комиссариатов, призывники и их родители приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме.
В мероприятиях, связанных с призывной компанией принимают участие главы администраций городов и районов Абхазии, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения.
Министерством обороны осуществляется общее руководство и контроль над проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.
Весенний призыв на действительную военную службу заканчивается 30 июня 2024 года.
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