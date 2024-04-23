53 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ
Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1771 нарушение правил дорожного движения, из которых 113 – нарушение норм тонирования автостекол. 59 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 53 лишены водительских удостоверений.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.
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