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Абхазия Информ

53 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новости Вторник, 23 апреля 2024 16:08
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53 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1771 нарушение правил дорожного движения, из которых 113 нарушение норм тонирования автостекол. 59 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 53 лишены водительских удостоверений.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:11

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