В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Центре Проспект прошел дискуссионный киновечер в честь Дня Матери-Земли, организованный проектным офисом ФАО ООН. Это ежегодный праздник, который был учрежден в 2009 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к проблемам Земли. Мероприятие собрало 20 человек из разных областей, чтобы обсудить и узнать о мировых экологических проблемах, а также о текущих экологических вызовах в Абхазии.

В ходе мероприятия гостям был представлен к просмотру фильм «Мусор», известного режиссера Кандида Брэди. В фильме рассказывается об опасности загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Он показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.

Во время дискуссионной части эксперт ФАО ООН Михаил Кирия провел небольшой

экологический квиз с гостями о твердых бытовых отходах в Абхазии и текущих способах их утилизации. Он также обсудил с присутствующими важность защиты окружающей среды и поиска путей сокращения использования пластиковых отходов.

«В Абхазии все чаще поднимается экологическая повестка. Мы можем это видеть на примере того количества экологических проектов, которые реализуются за последнее десятилетие у нас. Ведь проблема загрязнения природной среды - одна из актуальных экологических проблем современности, и Абхазии в том числе, поэтому очень важно актуализировать ее используя такие инфоповоды, как День земли», – рассказал Михаил Кирия.

Приглашенный спикер Инесса Лакоя, автор документальной работы о мусоре в Абхазии, поделилась своим мнением о текущей проблеме с мусором в Абазии, а режиссер Даут Логуа обсудил с гостями как камера в современном мире может стать отличным инструментом для привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Дискуссия предоставила гостям возможность поделиться своими идеями о том, как решить данные проблемы.

Мероприятие способствовало повышению осведомленности о текущих экологических вызовах в Абхазии и действиям по защите окружающей среды.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан

своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Это второй День Матери-Земли, отмечаемый в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.