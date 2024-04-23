 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Новости Вторник, 23 апреля 2024 15:59
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Центре Проспект прошел дискуссионный киновечер в честь Дня Матери-Земли, организованный проектным офисом ФАО ООН. Это ежегодный праздник, который был учрежден в 2009 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к проблемам Земли. Мероприятие собрало 20 человек из разных областей, чтобы обсудить и узнать о мировых экологических проблемах, а также о текущих экологических вызовах в Абхазии.

В ходе мероприятия гостям был представлен к просмотру фильм «Мусор», известного режиссера Кандида Брэди. В фильме рассказывается об опасности загрязнения земли, воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду. Он показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.

Во время дискуссионной части эксперт ФАО ООН Михаил Кирия провел небольшой

экологический квиз с гостями о твердых бытовых отходах в Абхазии и текущих способах их утилизации. Он также обсудил с присутствующими важность защиты окружающей среды и поиска путей сокращения использования пластиковых отходов.

«В Абхазии все чаще поднимается экологическая повестка. Мы можем это видеть на примере того количества экологических проектов, которые реализуются за последнее десятилетие у нас. Ведь проблема загрязнения природной среды - одна из актуальных экологических проблем современности, и Абхазии в том числе, поэтому очень важно актуализировать ее используя такие инфоповоды, как День земли», – рассказал Михаил Кирия.

Приглашенный спикер Инесса Лакоя, автор документальной работы о мусоре в Абхазии, поделилась своим мнением о текущей проблеме с мусором в Абазии, а режиссер Даут Логуа обсудил с гостями как камера в современном мире может стать отличным инструментом для привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Дискуссия предоставила гостям возможность поделиться своими идеями о том, как решить данные проблемы.

Мероприятие способствовало повышению осведомленности о текущих экологических вызовах в Абхазии и действиям по защите окружающей среды.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан

своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Это второй День Матери-Земли, отмечаемый в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ 53 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.