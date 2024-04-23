 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Новости Вторник, 23 апреля 2024 15:53
Оцените материал
(0 голосов)
ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Команда г. Сухум приняла участие в 16-ом чемпионате и первенстве мира по полноконтактному рукопашному бою FCF, который прошёл в Ставропольском крае в г. Ессентуки. В чемпионате соревновались более трёхсот спортсменов из Ирана, Монголии, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и многих регионов России: Белгородской области, Воронежской области, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Республики Крым, Липецкой области, Ростовской области и Чеченской Республики.

Республику Абхазия представляли воспитанники секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум. Все бойцы команды провели по несколько боёв и одержали по две три победы.

Серебряными призерами стали: Энри Агрба, Шхаев Азнаур, Алисов Никита, Мерцхулава Айнар. И один бронзовый призер – Когошвили Гела .

В общем зачёте у команды из республики Абхазия второе командное место. Тренерский состав: Саид Смыр, Ахра Квициния, Таташ Атумава, Джони Атумава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ САМШИТ ОБРАБАТЫВАЮТ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.