ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Команда г. Сухум приняла участие в 16-ом чемпионате и первенстве мира по полноконтактному рукопашному бою FCF, который прошёл в Ставропольском крае в г. Ессентуки. В чемпионате соревновались более трёхсот спортсменов из Ирана, Монголии, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и многих регионов России: Белгородской области, Воронежской области, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Республики Крым, Липецкой области, Ростовской области и Чеченской Республики.

Республику Абхазия представляли воспитанники секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум. Все бойцы команды провели по несколько боёв и одержали по две – три победы.

Серебряными призерами стали: Энри Агрба, Шхаев Азнаур, Алисов Никита, Мерцхулава Айнар. И один бронзовый призер – Когошвили Гела .

В общем зачёте у команды из республики Абхазия второе командное место. Тренерский состав: Саид Смыр, Ахра Квициния, Таташ Атумава, Джони Атумава.