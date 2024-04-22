В СУХУМЕ САМШИТ ОБРАБАТЫВАЮТ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ранняя теплая погода в республике способствовала тому, что и вредители растений появились раньше, сказала замначальника Департамента ЖКХ Администрации Сухума Елена Атепина. 15 апреля, получив сообщение от экологов об обнаружении огневки на самшитах, экстренно провели заседание рабочей группы в Госкомитете по экологии и охране природы, и уже на следующий день, 16 апреля, столичные службы приступили к обработке растений.

«Много лет не было в городе и появилась огневка, которая может уничтожить наши красивые самшиты. Критическое положение у Администрации президента и Кабинета министров. Почему-то там большой очаг. Мы там обработали. Вторым препаратом через десять дней, чтобы пропитать всё», – сказала Атепина.

На сегодняшний день рабочие Управления городским хозяйством Администрации Сухума ведут профилактическую обработку кустов самшита в парке Славы, хотя там и не обнаружена огневка. Затем на очереди сквер у Госкомитета по репатриации и набережная.

Елена Атепина обратилась к жителям частных домов и юрлицам – владельцам гостиниц и других объектов, которые высадили на прилегающей территории самшит, провести химическую обработку, чтобы не допустить распространения вредителей и не потерять декоративные растения.

«В парках мы уже приступили к обработкам. Хотелось бы обратиться и к частным домовладениям и юрлицам, которые украшают дворы гостиниц и другие объекты, чтобы тоже серьезно отнеслись и обязательно провели химические обработки насаждений. Из-за распространения огневки потеряем наши самшиты. Если проведем обработку в одном месте, но не сделаем в другом, это естественно может повлиять на состояние всего зеленого фонда города. Важно, чтобы люди понимали это и серьезно относились», – отметила Елена Атепина. ​

В парках Сухума проводится обработка инсектицидами и лавра благородного - на нем обнаружен вредитель «японская восковая ложнощитовка».

«Карантинная служба выявила вредителя. Лавр более долговечный и выносливый, но тем не менее мы обрабатываем его тоже. У нас в парках очень много красивых кустов шарообразных, это всё лавр благородный, который в простонародье называют лаврушка. Очень красивое и декоративное растение. Происхождение - страна Япония», – сказала Елена Атепина.

С 25 апреля в Сухуме приступают к лечению пальм. По словам замначальника Департамента ЖКХ, учитывая прошлогодний опыт, лечение пальм дает большой положительный эффект. Если в самом начале, когда только выявили вредитель, погибли 18 пальм, то сейчас уже благодаря проведенным профилактическим мероприятиям удается сохранить жизнь растений – ни одной погибшей пальмы.

Об этом сообщает сайт столицы.