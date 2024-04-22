НАЧАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК – ПЕСАХ

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сегодня еврейская община Абхазии, как и все иудеи мира начала праздновать Песах или еврейскую Пасху. Это один из трех главных иудейских праздников, который в этом году отмечается с 22 по 30 апреля. Он знаменует исход евреев из Египта и освобождение из рабства примерно в середине XV века до нашей эры.

Накануне членам общины «Шолом» раздали традиционную мацу. К сожалению, в связи с ремонтом синагоги, трапезу по случаю Песаха в этом году проводить не будут.

***

Согласно Библии, поселившиеся в Египте евреи постепенно превратились в рабов египтян. Господь, желая спасти иудеев, наслал на египетский народ бедствия, в Пятикнижии названные «Десятью казнями Египетскими». Однако несмотря на гибель скота и урожая, тьму и болезни народа, фараон Рамсес II не соглашался освободить рабов.

В преддверии самой страшной, десятой казни, когда в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа, Всевышний велел пророку Моисею сделать следующее: каждая еврейская семья перед казнью должна была зарезать ягненка, а его кровью пометить входную дверь, чтобы мор обошел их стороной. Так и случилось. После этого Моисей смог увести евреев из египетского рабства.

С тех пор иудеи во всем мире отмечают Песах (в переводе с иврита означает «пройти мимо» или «уходить») – праздник исхода из Египта, его также называют временем рождения еврейского народа.

Готовиться к Песаху начинают задолго до его наступления, сразу после окончания Пурима (праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве). По традиции следует навести порядок дома.

Накануне Пасхи первенцы-мужчины каждой семьи должны соблюдать строгий пост в память обо всех египетских первенцах, умерших во время 10-ти египетских казней. Если старший ребенок еще не достиг совершеннолетия, то пост вместо него соблюдает отец.

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев. Остальная неделя называется «праздничными буднями».

Приверженцы иудаизма строго придерживаться традиций одного из самых важных событий в своей культуре, соблюдая Седер – особые правила поведения праздничной трапезы, произнесения молитв, а также вкушения строго определенной пищи.

По еврейской традиции торжественное застолье нельзя начинать раньше восхода первой звезды.

На праздничном столе, за которым важно собраться всей большой семьей, традиционными считаются пресные хлебцы «маца», яблочно-финиковое пюре с орехами «харосет», «зроа» – жареный кусок баранины, а также травы с оттенком горечи, называемые «марор», используя салат-латук, базилик и хрен. Кроме того, зелень обмакивают в соленую воду, которая является символом слез, пролитых в египетском рабстве, и пересеченного во время Исхода моря.

На стол ставится тарелка с соленой водой, символом слез еврейских женщин, у которых по приказу фараона забирали первенца, чтобы не сбылось предсказание о рождении пророка Моисея.

Трапезу – шесть блюд и мацу — выкладывают на специальную тарелку кеару. Многие иудеи не прочь побаловать себя фаршированной рыбой «гефилте фиш», а во время ужина — четырьмя бокалами вина — по количеству обещаний, данных Всевышним народу Израиля: «И выведу вас из-под ига египтян…»; «И избавлю вас…»; «И спасу вас…»; «И приму вас…».

Пятый бокал наполняют и оставляют для пророка Элияха (Илии), который должен вернуться в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного». В конце трапезы съедается небольшой кусочек мацы, который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.

Помимо требований к кошерной пище, которых правоверные иудеи придерживаются на протяжении всего года, в Песах вводятся дополнительные ограничения. В этот праздник нельзя употреблять в пищу или даже хранить дома любые продукты из злаков, при изготовлении которых в тесте мог произойти процесс брожения, — такие блюда называются «квасное» или «хамец». К ним относится не только хлеб, но печенье, пирожные, вермишель и овсянка и другие продукты. Даже блюда из мацы, не приготовленные специально для Песаха, считаются неподходящими для употребления в пищу в этот период. Во многих еврейских семьях держат отдельный комплект посуды, который используется только на Песах. Незадолго до праздника иудеи уделяют много внимания уборке в доме, чтобы избавиться от всех следов квасного на время праздника.

Традиция есть мацу во время Песаха, в первую очередь, связана с тем, что у евреев не было времени на приготовление пищи перед Исходом из Египта, и тесто для лепешек не успело закваситься. Также считается, что отказ от квасного символизирует отказ от лени и гордыни. Существует точка зрения, что маца символизирует уважение к традициям, поскольку не забродившее тесто, из которого она изготовлена, находилось в «первоначальном» состоянии.

В дни Песаха принято встречаться с семьёй. Израильтяне во время праздника часто путешествуют по стране.

Песах, наряду с Суккот и Шавуот, – один из трёх «праздников паломничества». В эти праздники в эпоху существования Иерусалимского храма иудеи поднимались в Иерусалим.