В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С АЛЕКСЕЕМ РЕПЕТЮКОМ

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с врачом травматологом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексеем Репетюком, который принимает участие во II Aбхазском медицинском форуме, проходящем в Сухуме.

«Добро пожаловать в Абхазию, я знаю – вы здесь впервые. Мы только вернулись с вами с открытия второго Абхазского медицинского форума, масштабы, конечно, впечатляют. Большое количество врачей, методистов и специалистов приехали. Спасибо за ваш вклад. Мы испытываем большие проблемы в спортивной медицине, у нас в основном методисты и инструкторы. В Абхазии большое количество спортсменов, примерно 14000 и 42 Федерации, и большинство из них испытывают проблемы: получая травмы, не получают необходимую первую помощь в виде консультации, и, соответственно, пройти реабилитацию не все могут, а когда требуется хирургическое вмешательство выезжают в Россию. Поэтому если у нас получится в этом направлении провести хорошую и продуктивную работу, то мы будем вам искренне благодарны», – сказал, открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба.

«Данный форум позволяет с разных сторон понять обширные вопросы в направлении медицины, в том числе и спортивной. Такие форумы способствуют мощнейшему сотрудничеству и дальнейшему развитию всех сфер. У нас есть большой накопленный опыт работы со спортсменами в области спортивной травматологии и функциональной подготовки спортсменов, антидопингового обеспечения. Я знаю, что у вас сейчас планируется крупное международное соревнование, и, конечно, вопрос антидопингового и медико-биологического обеспечения здесь тоже выходит на первый план. Я думаю, мы можем организовать образовательные мероприятия тренеров, спортсменов и специалистов по спортивной медицине в области реабилитации и оказания квалифицированной медицинской помощи именно в отношении спортсменов», – сказал Алексей Репетюк.

После встречи гость в Республиканской больнице провел осмотр спортсменов, которые нуждаются в диагностике и дальнейшем лечении.

«Осмотр проходит в плановом формате, с диагностикой и последующими рекомендациями, далее мы на базе наших центров будем продолжать лечение», – отметила методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия.