ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О мероприятиях по подготовке и проведению в городе Сухум курортного сезона 2024 года».

В целях своевременной и качественной подготовки к курортному сезону 2024 года, организации эффективного взаимодействия городских служб, обеспечения успешного функционирования предприятий и учреждений курортного комплекса, объектов торговой инфраструктуры и общественного питания, привлечения большого количества туристов, а также формирования благоприятного имиджа столицы Республики Абхазия, глава Администрации подписал распоряжение об установлении сроков проведения курортного сезона на территории города Сухум с 1 июня по 30 сентября 2024 года.

Согласно распоряжению, утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в городе Сухум курортного сезона 2024 года.

Начальники муниципальных учреждений Администрации города Сухум «Управа №1», «Управа №2», «Управа №3», «Управа №4», «Управа №5» наряду с руководителями коммунальных и санитарных служб несут персональную ответственность за санитарное содержание и состояние уборки на вверенных территориях.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации города Сухум Автандила Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.