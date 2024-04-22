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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Понедельник, 22 апреля 2024 17:21
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О мероприятиях по подготовке и проведению в городе Сухум курортного сезона 2024 года».

В целях своевременной и качественной подготовки к курортному сезону 2024 года, организации эффективного взаимодействия городских служб, обеспечения успешного функционирования предприятий и учреждений курортного комплекса, объектов торговой инфраструктуры и общественного питания, привлечения большого количества туристов, а также формирования благоприятного имиджа столицы Республики Абхазия, глава Администрации подписал распоряжение об установлении сроков проведения курортного сезона на территории города Сухум с 1 июня по 30 сентября 2024 года.

Согласно распоряжению, утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в городе Сухум курортного сезона 2024 года.

Начальники муниципальных учреждений Администрации города Сухум «Управа №1», «Управа №2», «Управа №3», «Управа №4», «Управа №5» наряду с руководителями коммунальных и санитарных служб несут персональную ответственность за санитарное содержание и состояние уборки на вверенных территориях.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации города Сухум Автандила Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2024 17:32

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