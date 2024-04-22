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Абхазия Информ

ШКОЛЬНИКИ АБХАЗИИ ИЗУЧАЮТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПОЧВЫ ТКУАРЧАЛА

Новости Понедельник, 22 апреля 2024 16:56
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ШКОЛЬНИКИ АБХАЗИИ ИЗУЧАЮТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПОЧВЫ ТКУАРЧАЛА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. В преддверии празднования Дня Земли, в рамках проекта ПРООН «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», организовано уникальное мероприятие для молодых экологов. Событие собрало школьников из эко-клубов Сухума, Уарчи и Ткуарчала, чтобы вместе исследовать влияние климата на почвы Ткуарчала и узнать, как можно защитить и рационально использовать природные ресурсы. 

Основные цели и задачи мероприятия – формирование у участников основ экологической культуры и развитие чувства ответственности, улучшение качества экологического образования, воспитание у школьников любви к природе и активное вовлечение в процессы охраны окружающей среды и развитие коммуникативных навыков, творческого потенциала и культуры взаимодействия.

Мероприятие было организовано в виде командного взаимодействия с разделением на группы, обеспечивая каждой возможность для практической работы и коллективного обучения.

Участники приняли участие в серии интерактивных упражнений, которые включали сбор и анализ почвенных образцов. Под руководством специалистов школьники провели анализ механического состава почвы, определили её структуру и уровень кислотности (pH), а также изучили антропогенные изменения в геосферах. Эти действия помогли участникам глубже понять сложные процессы, происходящие в почве, и способствовали развитию умений коллективной работы над экологическими проблемами.

«Мы стремимся не только обучать, но и вдохновлять. Благодаря практическому опыту наши дети узнают больше о защите природы, чем это возможно было бы из учебников», – отмечает Алина Габния, руководитель сухумского эко-клуба.

Подобные мероприятия не только играют ключевую роль в повышении осведомленности участников о климатических рисках, но и формирует основу для экологически сознательного поколения, стремящегося жить в гармонии с природой и эффективно использовать ее ресурсы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2024 16:59

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