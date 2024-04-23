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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ОСНОВАТЕЛЯМИ ПЛАТФОРМЫ «СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»

Новости Вторник, 23 апреля 2024 16:11
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ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ОСНОВАТЕЛЯМИ ПЛАТФОРМЫ «СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»

Сухум. 23 апреля 2024. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба провел встречу с основателями платформы «Современное государство» Саидом Бутба и Бесланом Ачба. Стороны обсудили перспективы развития данной организации, одним из направлений деятельности которой является изучение широкого общественного мнения по различным вопросам.

По мнению представителей платформы, их деятельность будет оказывать положительное влияние на развитие государства и общества.

Со своей стороны, Лаша Ашуба отметил, что взаимодействие и постоянный диалог с подобного рода организацией будет способствовать стабильности. Особое внимание было уделено работе с молодёжью.

Участники встречи выразили готовность к конструктивному взаимодействию по широкому спектру вопросов.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2024 16:14

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