В МИНОБОРОНЫ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Глава государства поблагодарил предыдущего начальника штаба Василия Лунева.

«Я бы хотел выразить слова благодарности Василию Васильевичу Луневу. Уважаемый Василий Васильевич! Я хочу, чтобы Вы знали, что Вы остаетесь достойным гражданином Абхазии. Хотел бы отметить Ваш существенный вклад в дело укрепления обороноспособности Республики Абхазия. Жизнь идёт вперёд, есть определённые логические этапы. Мы с вами не прощаемся, мы берём небольшую паузу, и в новом другом статусе начинаем взаимодействовать», – сказал президент.



Аслан Бжания пожелал новому начальнику Генштаба Владимиру Савченко успехов в это непростое для нас всех время.

«Вы человек опытный, человек знающи, и мы рассчитываем на то, что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел в вооруженных силах Республики Абхазия», – сказал глава государства.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.