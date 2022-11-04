В МИНОБОРОНЫ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия, главнокомандующий ВС Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны, руководителям силовых ведомств республики начальника Генерального штаба ВС РА, 1-го заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Владимира Савченко и в торжественной обстановке вручил ему штандарт начальника ГШ ВС РА.
Глава государства поблагодарил предыдущего начальника штаба Василия Лунева.
«Я бы хотел выразить слова благодарности Василию Васильевичу Луневу. Уважаемый Василий Васильевич! Я хочу, чтобы Вы знали, что Вы остаетесь достойным гражданином Абхазии. Хотел бы отметить Ваш существенный вклад в дело укрепления обороноспособности Республики Абхазия. Жизнь идёт вперёд, есть определённые логические этапы. Мы с вами не прощаемся, мы берём небольшую паузу, и в новом другом статусе начинаем взаимодействовать», – сказал президент.
Аслан Бжания пожелал новому начальнику Генштаба Владимиру Савченко успехов в это непростое для нас всех время.
«Вы человек опытный, человек знающи, и мы рассчитываем на то, что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел в вооруженных силах Республики Абхазия», – сказал глава государства.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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