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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Новости Пятница, 04 ноября 2022 20:41
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В МИНОБОРОНЫ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия, главнокомандующий ВС Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны, руководителям силовых ведомств республики начальника Генерального штаба ВС РА, 1-го заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Владимира Савченко и в торжественной обстановке вручил ему штандарт начальника ГШ ВС РА.

Глава государства поблагодарил предыдущего начальника штаба Василия Лунева.

«Я бы хотел выразить слова благодарности Василию Васильевичу Луневу. Уважаемый Василий Васильевич!  Я хочу,  чтобы Вы знали,  что  Вы остаетесь  достойным гражданином Абхазии. Хотел бы отметить Ваш   существенный вклад в дело укрепления  обороноспособности Республики Абхазия. Жизнь идёт вперёд, есть определённые логические этапы. Мы с вами не прощаемся, мы берём небольшую паузу, и в новом другом статусе начинаем  взаимодействовать», – сказал президент.  

Аслан Бжания пожелал новому начальнику  Генштаба Владимиру  Савченко успехов в это непростое для нас всех время.

«Вы человек опытный,   человек знающи, и мы  рассчитываем на то,  что Ваш опыт и знания будут полной мере применены для качественного улучшения дел  в вооруженных силах Республики Абхазия», – сказал глава государства.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 20:45

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