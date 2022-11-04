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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 04 ноября 2022 20:46
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ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 4 ноября 2022. Абхазия-Информ. В результате проведения комплекса оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД установлен и впоследствии задержан житель Амурской области Российской Федерации Медведев Александр Викторович 1996 г.р. При личном досмотре у мужчины изъяты готовые к реализации свертки с наркотическим средством.

Задержанный пояснил, что при нем находится наркотическое вещество «мефедрон». За одну тайную закладку получал денежное вознаграждение 1000 рублей. Координаты тайных закладок скидывал в телеграмм канал псевдониму «Никита». Сотовый телефон, на который задержанный фиксировал координаты геолокации ранее сделанных тайных закладок для последующей передачи конечному потребителю, так же изъят.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного сотрудниками наркоконтроля МВД Абхазии при исследовании местности по улице Папаскир в г. Сухум были обнаружены еще 9 ранее сделанных закладок, которые Медведев успел осуществить. Все свертки с наркотическим средством были изъяты.

Согласно материалам следствия, гражданин Медведев в августе 2022 года на территории Российской Федерации в г.Сочи с целью личного материального обогащения через мобильное приложение «Telegram» вступил в преступный сговор с лицом, выступавшим в роли «координатора», на организацию сбыта на территории Республики Абхазия наркотического средства «мефедрон». Прибыв в Абхазию в конце октября текущего года, мужчина арендовал жилье в г. Сухум и приступил к реализации своего преступного умысла.

По месту временного проживания Медведева сотрудники УКОН изъяли более 228 грамм нерасфасованного аналогичного вещества. Так же в ходе осмотра помещения сотрудниками милиции были обнаружены электронные весы и упаковочный материал При помощи данных средств, как уточнил задержанный, он расфасовывал в полиэтиленовые пакеты наркотическое средство для последующего осуществления тайных закладок.

В результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что общая масса изъятого наркотического средства «мефедрон», хранящегося непосредственно при гражданине Медведеве на момент задержания, обнаруженное в местах ранее сделанных тайных закладках и россыпью по месту временного проживания последнего составила порядка 260 граммов.

Гражданину Медведеву предъявлено обвинение в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а так же сбыте наркотического средства в особо крупном размере. Последний содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 04 ноября 2022 20:49

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