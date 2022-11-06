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Абхазия Информ

РУСДРАМ ПОКАЖЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «MARQUEZ. СНЫ ОДИНОЧЕСТВА»

Новости Воскресенье, 06 ноября 2022 23:02
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РУСДРАМ ПОКАЖЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «MARQUEZ. СНЫ ОДИНОЧЕСТВА»

Сухум. 6 ноября 2022. Абхазия-Информ. 8 ноября Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера покажет спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества» в Санкт-Петербурге в рамках V фестиваля «Школа. Студия. Мастерская» на сцене Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова).

В нынешнем году фестиваль, который проводит Санкт-Петербургский театр «Мастерская», собирает лучшие спектакли режиссеров – выпускников мастерской выдающегося российского режиссера Григория Козлова.

Режиссёр-постановщик спектакля «MARQUEZ. Сны одиночества» Мария Романова в 2005 году окончила СПбГАТИ по специальности «актриса и режиссёр драматического театра» (мастерская профессора Г. М. Козлова). Сотрудничала с Театром им. Ленсовета, Национальным театром Карелии (Петрозаводск), ТЮЗом им. Ю. П. Киселёва (Саратов), Государственным русским театром драмы им. Ф. А. Искандера (Абхазия, Сухум) и др. Лауреат Молодёжной премии Санкт-Петербурга, Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин».

Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» – фестиваль молодого театра для молодого зрителя, открывающий новые имена в режиссуре, драматургии, актерстве. Цель фестиваля – наладить творческий диалог поколений, установить принципы передачи профессии «из рук в руки», дать зрителю представление об основных театральных тенденциях, познакомить его с принципами и законами восприятия современного драматического театра.

В программе фестиваля 2022 года не только спектакли ведущих российских и зарубежных театров, но и режиссёрская лаборатория, а также образовательная программа, включающая лекции ведущих искусствоведов.

Спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества», который будет сыгран в рамках фестиваля, – это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актёрские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи. Это история рода Буэндиа, рассказанная женщинами – все роли в спектакле исполняют актрисы Театра Искандера. В спектакле заняты: Мадлена Барциц, заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Симона Спафопуло, Милана Ломия, Марина Скворцова, Ирина Делба, Лоида Тыркба и Аманда Кварацхелия.

Как отметил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, «для театра, который стал признанным культурным брендом Абхазии, участие в столь престижном фестивале в Санкт-Петербурге – новая возможность продемонстрировать достижения театральной культуры Абхазии, тем более что речь идёт о «MARQUEZ. Сны одиночества» – спектакле мирового уровня».

На спектакле РУСДРАМа в Санкт-Петербурге ожидается присутствие культурной элиты Санкт-Петербурга, известных театральных критиков, руководителей театров и других учреждений культуры. Билеты на спектакль практически полностью распроданы, сообщили в администрации театра.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 06 ноября 2022 23:06

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