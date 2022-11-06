ЦЕЛЬ ПРОВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ РЕЙДОВ – СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Как оказалось, по инициативе министра внутренних дел Вальтера Бутба МВД Абхазии в осенний период проводит усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения.

Сухум. 6 ноября 2022. Абхазия-Информ. Наверняка жители столицы обратили внимание на многочисленные патрульные машины ГАИ, которые в последнее время появляются в городе в вечерние часы.

В результате проводимых мероприятий уже выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличия подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей и др. Сотрудники милиции осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, состоящих в розыске.

Особые установки даны на выявление водителей в нетрезвом состоянии и отстранении таковых от руля, а также на установление нарушителей ПДД, создающих аварийные ситуации с последующим привлечением их к административной ответственности и постановкой автотранспортных средств на служебные стоянки РОВД.

Разработан комплекс мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и соблюдение правопорядка в стране в целом.

Более того, Управление Госавтоинспекции МВД Абхазии ужесточило контроль над соблюдением правил дорожного движения в период проведения свадебных торжеств в связи с участившимися фактами безобразного поведения свадебных кортежей, а также беспорядочной стрельбы на свадьбах.

Ежесуточно на рейды выезжают патрульные экипажи с оперативным составом, укрепляются посты ДПС. В мероприятиях, которые третью неделю проходят по всей республике, задействованы подразделения центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, городских управлений и районных отделов внутренних дел.

В одном из таких рейдов приняла участие и корреспондент «Абхазия-Информ».

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Давно не принимала участия в таких мероприятиях, поэтому сразу увидела резкое отличие между тем, что было несколько лет назад и тем, как все проходит сегодня. Тогда сотрудники ГАИ вставали в определенном месте и просто останавливали подозрительные машины… При этом большинство водителей, даже в случаях явных нарушений, разговаривали с гаишниками на повышенных тонах и нередко пользовались «телефонным правом».

Более того, передавали другим, что, дескать в таком-то месте стоит патруль, и результативность рейда уже через полчаса падала в разы. Сейчас все иначе… Но, обо всем по порядку.

Вечерние профилактические мероприятия начинаются в 18:30 с развода и продолжаются до особого распоряжения руководства МВД.

Начальник УГАИ МВД республики Батал Агрба дает указания на сегодняшний вечер. Город разбит на участки, за каждым экипажем закреплен определенный маршрут, по которому он и будет вести патрулирование. В каждом мероприятии принимают участие сотрудники СОБРа – это на случай неадекватного поведения некоторых водителей, но без надобности силовики не вмешиваются в ситуацию.

По словам Батала Агрба, на сегодня в ГАИ с материально-техническим обеспечением все нормально – транспортом, ГСМ и связью все экипажи обеспечены.

Дважды в неделю происходит ротация сотрудников – их направляют в разные районы, что дает положительный эффект в выявлении нарушителей.

Сотрудники ГАИ давно знают, где в городе самые сложные участки, в том числе – рядом с банкетными залами. Ни для кого не секрет, что после застолья наши граждане, будучи в нетрезвом состоянии, могут спокойно сесть за руль, да еще и везти пассажиров. При этом они создают серьезную угрозу жизни не только себе, но и другим водителям и пешеходам.

Кстати, все время, пока я находилась в рейде, экипажи докладывали как о ситуации на дорогах, так и о составлении протоколов. Машины ГАИ двигаются по городу со скоростью 30-40 км в час в общем потоке. Увидев подозрительное транспортное средство – это высокая скорость, опасные маневры и др., тут же передают информацию о нем впереди находящимся патрулям.

Видя издалека проблесковые маячки милицейских машин, водители автоматически сбавляют скорость, стараются соблюдать правила движения, но у некоторых наоборот – не выдерживают нервы, и они стараются скорее уехать как можно дальше. Именно такие машины тут же берут на заметку и их останавливает первая же патрульная машина. Как правило – водитель либо находится в нетрезвом состоянии, либо под воздействием наркотиков, либо у него нет с собой никаких разрешительных документов.

Пока мы беседовали с Баталом Агрба, нас резво обогнал серый Nissan, его данные тут же передали на маршрут и в районе Турбазы машину остановили. После проверки алкотестером гражданина Г. стала понятна его скорая езда – прибор показал 0,61 промилле. Более того, оказалось, что у него нет документов, потому что две недели назад на него уже составляли протокол об административном нарушении со штрафом, который до сих пор не уплачен.

Делаем еще один круг в центре и выявляем Volkswagen без номеров. На вопрос сотрудников: «Почему без номеров?», гражданин П. сообщил, что имеет нарушение, но до сих пор не оплатил штраф. На предложение сотрудников проехать на освидетельствование водитель тут же заявил, что едет за детьми, дескать они где-то недалеко его ждут… Долго препирался, при этом стоящая рядом жена просто молчала. Причина стала понятна после освидетельствования – водитель находился под воздействием алкоголя.

Следующая остановка - на стационарном посту «Мачара». В этот вечер здесь несли службу сотрудники ГАИ Гагрского района. Начальник подразделения подполковник Астамур Юнусба сообщил, что за два часа составлено 8 протоколов, из которых три – за вождение в нетрезвом состоянии.

Астамур отметил, что ротация благоприятно сказывается на их работе. «В Гагрском районе мы многих знаем, многие нас знают, оштрафуешь кого – косо смотрят, а здесь мы более ответственно выполняем свою работу. Бывают конечно недовольные, но разговор с нарушителями один – виноват, отвечай по закону», – говорит Юнусба.

Тем временем поступил сигнал из района Республиканской детской больницы. Сотрудники ГАИ обратили внимание на машину, несущуюся на большой скорости, и остановили ее. Водитель заявил, что везет больного ребенка в больницу. Сотрудники предложили ему сопровождение, но на повороте перед больницей, водитель сделал лихой разворот и автомобиль занесло. На вопрос сотрудников: «ты везешь ребенка, зачем так себя ведешь?», водитель ответил: «А мне по кайфу так ездить».

Затем началась перебранка, к которой подключилась и жена водителя, и стало понятно, что гражданин пьян. На помощь призвали СОБР, что вызвало еще большее недовольство семейной пары…

Пока мы подъехали к больнице, дебошира уже увезли в Горотдел.

Побеседовала со стоящими у больницы мужчинами: все они согласились с тем, что водитель был не прав, тем более еще и пьяный сел за руль, но многим не понравилось, что сотрудники СОБРа были в масках – дескать, испугали всех…

Постепенно напряжение спало и мужчины стали шутить, что сейчас лучше не пить перед тем, как сесть в машину – на одних штрафах разоришься.

Затем один из стоявших посетовал, что именно из-за алкоголя многие не только сами гибнут на дорогах, но и приносят горе в чужие семьи.

«Недавно услышал по телевидению, что за 10 месяцев этого года у нас 52 погибших в результате аварий, большая часть которых совершалась в нетрезвом виде. Для нашей маленькой республики это – катастрофическая цифра. Если честно, это хорошо, что сотрудники работаю на выявление таких граждан. Может быть поэтому в последнее время стало более спокойно на трассах, особенно когда так много свадеб», – отметил один из мужчин…

В Горотделе провинившийся «лихач» полностью запутался в своих объяснениях: то якобы он ехал из Ткуарчала, то из Кутола… В итоге оказалось, что со Старого поселка… То не пил, то пил… И лишь после того, как освидетельствование показало 0,220 промилле, гражданин резко стих, стал извиняться, клясться, что больше так делать не будет, что во всем ребенок виноват и т.п…

Кстати, практически все, кого при мне останавливали сотрудники, вели себя адекватно. По словам одного из водителей – был трезв, документы в порядке, – он не садится за руль после употребления спиртного. «Мне хватило одного раза, когда меня полгода назад оштрафовали на 12 тысяч», – смеется мужчина.

На вопрос: «Не обидно ему, что не за что остановили?», уже вполне серьезно ответил: – «Это работа милиции и ничего в том обидного нет, тем более если у тебя все в порядке».

Побеседовала в тот вечер я и с сотрудниками СОБРа. По словам начальника подразделения «Ястреб», они вмешиваются только в крайних случаях, о применении жесткой силы речи не идет. «Наше дело максимально помочь сотрудникам ГАИ в критических ситуациях. За три недели мы лишь трижды приходили им на помощь, но это уже были безвыходные ситуации, как в сегодняшнем случае», – пояснил начальник подразделения.

Сотрудники ГАИ признают, что нарушителей по сравнению с первыми двумя неделями стало меньше. Водители знают, что в любой момент их могут остановить и привлечь к ответственности.

Кстати, об ответственности…

По словам Батала Агрба, индульгенций ни для кого не существует, закон один для всех. Чтобы не быть голословным – продемонстрировал письма на имя руководства ГСО, МЧС и СГБ, где поименно были названы сотрудники этих ведомств, нарушившие правила ПДД.

«По закону, мы не имеем право наказывать сотрудников силовых структур – это прерогатива их руководства, но, поверьте мне, без наказания они не остаются. Более того, к нам в обязательном порядке приходит ответ, каким образом провинившийся наказан – это может быть выговор (три выговора и сотрудника увольняют), лишение премии, приостановление в повышении и т.п. Были среди нарушителей и сотрудники министерств, которых также подвергли штрафам», - поясняет Батал Агрба.

Пришло время подвести итоги профилактических и рейдовых мероприятий.

В этот вечер сотрудниками УГАИ МВД Абхазии и ОГАИ ГорРОВД за нарушение ПДД составлен 441 протокол, из них 53 - за нарушение правил тонирования а/т, 56 – за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В результате проведенных рейдовых мероприятий в г. Сухум по плану «Патруль», с 19:00 до 23:30 сотрудниками спец. роты и ЦА УГАИ МВД РА за нарушение ПДД составлено 63 административных протокола, из них 9 – за нарушение правил тонирования а/т и 10 – за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В результате проведенных рейдовых мероприятий по плану «Безопасный район» в Гагрском, Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах сотрудниками ОГАИ УВД, ОВД по Гагрскому, Гудаутскому, Сухумскому, Гулрыпшскому, Очамчырскому, Ткуарчалскому и Галскому районам за нарушение ПДД составлено 194 административных протокола, из них 39 - за нарушение правил тонирования а/т и 40 – за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Гагрский район – составлен 31 протокол.

ПМ «Мюссера» – составлено 20 протоколов, из них 3 – за нарушение правил тонирования а/т, и 1 – за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Гудаутский район – составлено 35 протоколов.

Сухумский район - составлено 16 протоколов.

Гулрыпшский район – составлено 15 протоколов, из них 1 – за нарушение правил тонирования а/т.

Очамчырский район – составлено 15 протоколов, из них 1 – за нарушение правил тонирования а/т.

Галский район – составлено 7 протоколов.

В результате проведенных рейдовых мероприятий по г. Сухум по плану «Патруль» сотрудниками УВД Сухума составлено 23 протокола, из них 5 – за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Управление Госавтоинспекции напоминает, что основная цель профилактических мероприятий – не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а привлечь участников дорожного движения к правопорядку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.​

Материал подготовила Наталья ШУЛЬГИНА.