В КАБМИНЕ СОГЛАСОВАЛИ ГРАФИК РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. Вопросы текущего состояния в энергоснабжении республики и срочных восстановительных работ на сетях обсуждались сегодня на совещании у премьер-министра Александра Анкваба с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и и.о. генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба.

"В связи с провисанием линий электропередач на отдельных участках в Очамчырском районе требуется проведение расчистки лесного массива вдоль ЛЭП", - сказал на встрече и.о. гендиректора предприятия.

В то же время, по словам Т. Гирджинба, для регулирования напряжения на ПС-220 кВ «Бзып» необходимо ввести в эксплуатацию дополнительный трансформатор ВДТ-16МВА.

На время проведения указанных работ, которые планируются на 5 августа с 15.00 до 18.00, требуется отключить подачу электроэнергии в Гагрский, Гудаутский районы и частично в г. Сухум.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость согласования планируемых работ с руководством районов, в особенности Гагрского, с учетом высокого курортного сезона и возможных проблем, вызванных отключением подачи электроэнергии.