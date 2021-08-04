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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ О ВЫСТУПЛЕНИИ ГОСМИНИСТРА ГРУЗИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМИРЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО РАВНОПРАВИЯ Т. АХВЛЕДИАНИ

Новости Среда, 04 августа 2021 16:18
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ О ВЫСТУПЛЕНИИ ГОСМИНИСТРА ГРУЗИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМИРЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО РАВНОПРАВИЯ Т. АХВЛЕДИАНИ

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. Комментарий МИД Абхазии размещенный на сайте ведомства.

"3 августа госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Т. Ахвледиани выступила с отчетом о проделанной за год работе и поделилась планами на ближайшие годы.

Говоря о проделанной работе, связанной с «неформальной коммуникацией с абхазским обществом», Ахвледиани упомянула о неких примерах успешного сотрудничества. «С целью развития торговых и экономических связей начал работу «Фонд мира для лучшего будущего», началось финансирование грузино-абхазских бизнес-проектов. В Абхазии начато до 100 проектов, направленных на восстановление доверия», - заявила министр. Кроме того, Ахвледиани заявила о поэтапном восстановлении передвижения граждан через Ингурский мост, которым ежедневно пользуются до тысячи человек. Министр также сообщила, что правительство Грузии и международные организации оказали жителям Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом помощь объемом в 4 млн лари. Затронула Ахвледиани и вопрос осужденного в Абхазии гражданина Грузии Ираклия Бебуа. Министр выразила надежду на то, что в ближайшее время решится вопрос с его освобождением.

Сообщение Ахвледиани о совместных грузино-абхазских бизнес-проектах нуждается в уточнении. Граждане Республики Абхазия не принимают участие в совместных грузино-абхазских бизнес-проектах. Если кто-то из граждан Грузии, проживающих в Галском районе, посчитал возможным участвовать в такого рода проектах, то вряд ли это можно расценивать как «грузино-абхазские бизнес-проекты, направленные на восстановление доверия».

Что касается заявления министра Грузии о восстановлении движения граждан через Ингурский мост, то следует отметить, что власти Грузии не имеют отношения к данному решению. Руководство Республики Абхазия, выступившее с данной гуманитарной инициативой, пошло навстречу жителям Галского района, нуждающимся в пересечении абхазо-грузинской государственной границы.

Касаясь затронутого Ахвледиани вопроса о предоставлении Абхазии помощи в рамках борьбы с коронавирусом, следует подчеркнуть, что Республика Абхазия не получала и не получает от правительства Грузии никакой помощи. Поступившая в Сухум в рамках борьбы с коронавирусом помощь приходит исключительно от международных организаций.

Упомянутый Ахвледиани гражданин Грузии Ираклий Бебуа был осужден в Республике Абхазия за совершенное им преступление и в соответствии с вынесенным судом решением отбывает наказание. Вопрос о его досрочном освобождении не рассматривается.

Настоятельно рекомендуем госпоже Т. Ахвледиани не увлекаться искажением фактов и распространением домыслов. Складывается устойчивое впечатление, что ради освоения бюджета, министерство по примирению и гражданскому равноправию готово озвучивать откровенные небылицы и вводить в заблуждение грузинскую общественность. Возглавляемому Т. Ахвледиани ведомству следовало бы отказаться от подобной практики, которой, к сожалению, придерживались и бывшие руководители данного министерства".

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