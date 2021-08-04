ДАУР КОВЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НЕГАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСДЕПА США В ОТНОШЕНИИ АБХАЗИИ
Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове опубликовал комментарий на странице в соцсети Фейсбук по поводу рекомендаций Госдепа США отказаться от путешествий в Абхазию.
«Госдеп США вывесил на своей странице настоятельные рекомендации не путешествовать в «оккупированную» Абхазию, «из-за риска совершения преступлений, гражданских беспорядков и мин».
Британо-американская организация the HALO Trust аж в 2011 году объявляла, что мин у нас (в Абхазии) нет. Интересно, на какие источники в этом вопросе ориентируется внешнеполитическое ведомство США? И ориентируется ли вообще? Если исходить из информации на сайте, то не особо. Например, там же указано, что государственным служащим США запрещено посещать Абхазию», - пишет глава МИД Даур Кове. Абхазский дипломат уточнил, что за последние 10 лет, Абхазию посетило немало американских государственных служащих. «Они остались вполне довольны и страной, и самим диалогом, к которому мы и сегодня вполне открыты в надежде, что в будущем картина о нашей стране будет складываться из существующих реалий, а не просто из политических соображений»,- подчеркнул Даур Кове.
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