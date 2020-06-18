ДАУР КОВЕ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ

В 2000 г. окончил Башкирский Государственный университет по специальности «Юриспруденция» (специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности»).

Даур Кове родился 15 марта 1979 г. в городе Сухуми Абхазской АССР.

C ухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Даур Вадимович Кове назначен министром иностранных дел Республики Абхазия.

1995-2000 гг. – референт, советник Представительства Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2000-2009 гг. – полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Башкортостан.

2005-2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

2006-2010 гг. – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия. 2010-2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

2011 г. – преподаватель дисциплины "Международное право» в Сухумском открытом институте.

С июня по ноябрь 2012 гг. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2012-2014 г. – заместитель Директора Абхазского филиала Российского Некоммерческого Фонда "Институт Евразийских исследований".

2013-2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

2013 г. – советник Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

2014 г. – начальник Управления протокола Президента Республики Абхазия.

С октября 2016 г. – Министр иностранных дел Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Женат, отец двоих детей.