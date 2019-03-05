1 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 28 марта 2019г. Абхазия-Информ. 1 апреля министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД РА.



В ходе российско-абхазских переговоров состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии.

Особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских Дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.