1 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ И АБХАЗИИ
Сухум. 28 марта 2019г. Абхазия-Информ. 1 апреля министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, посетит Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД РА.
В ходе российско-абхазских переговоров состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии.
Особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских Дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
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