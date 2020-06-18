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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 16 июля 2020 11:09
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в столицу Российской  Федерации  Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии и России,  меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте.

Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 11:29
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