ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ
Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в столицу Российской Федерации Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
Стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Достигнута предварительная договоренность о направлении представителей Роспотребнадзора в Республику Абхазия в целях совместного мониторинга ситуации на месте.
Подтверждена готовность Роспотребнадзора и далее оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.
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