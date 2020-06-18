ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове в рамках рабочего визита в столицу Российской Федерации Москву встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.