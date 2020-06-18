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Абхазия Информ

СУД ИЗБРАЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ ГЕНДИРЕКТОРА АБХАЗАВТОДОРА БОРИСА АЧБА

Новости Четверг, 16 июля 2020 10:24
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Сухум. 16 июля 2020. Абхазия-Информ. 15 июля 2020 года Сухумский городской суд под председательством судьи Марата Авидзба отказал в удовлетворении ходатайства следственного отдела СГБ РА о продлении Борису Ачба срока содержания под стражей

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства стало представленное медицинское заключение, согласно которому у обвиняемого Бориса Ачба имеются заболевания, включенные в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, утвержденный постановлением КМ РА от 22 сентября 2015г.

В отношении Бориса Ачба, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РА, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 15 сентября 2020 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2020 10:25

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