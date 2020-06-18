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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ДЗИГУТА СУХУМСКОГО РАЙОНА БУДЕТ ПОСТРОЕН РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Новости Среда, 15 июля 2020 16:47
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В СЕЛЕ ДЗИГУТА СУХУМСКОГО РАЙОНА БУДЕТ ПОСТРОЕН РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 15 июля 2020. Абхазия-Информ. Около трех лет назад благотворительному фонд защиты животных Абхазии «Надежда» был выделен участок земли в селе Дзигута Сухумского района для организации реабилитационного центра для бродячих животных. Но все эти годы из-за отсутствия средств никаких работ не велось.

С приходом нового главы администрации Сухума Беслана Эшба дело сдвинулось с мертвой точки. На днях силами сотрудников РУП «Водоканал» и РУП «Черноморэнерго» был проведен водопровод, установлены столбы, протянуто 550 метров электрического кабеля для освещения участка.

В ближайшее время начнут заливать площадку под административное здание, в котором планируется разметить складское помещение, кухню, медкабинет и приемное отделение. Будут выделены средства и на ограждение участка.

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«Впервые за столько лет мы нашли поддержку в Администрации столицы в лице мэра Беслана Эшба. Более того, он издал распоряжение, запрещающее отстрел бродячих животных, а высвободившиеся средства будут направлены на строительство реабилитационного центра, а также на стерилизацию и вакцинацию животных. Стерилизация давно доказала свою эффективность во многих странах. Например, в Прибалтике сегодня не найти щенка от бесхозных собак, и люди обращаются с запросами в другие страны», – говорит представитель фонда Карина Колпакчян.

Фонд защиты животных создан в 2015 году и существует исключительно на пожертвования волонтеров и людей неравнодушных к бездомным животным.

Сегодня у Фонда под патронажем 50 собак, за всеми присматривают волонтеры – кормят их и лечат.

По словам Карины Колпакчян, на их счет, конечно же, поступают какие-то средства, но в основном либо они сами платят за еду, лечение и стерилизацию, либо их же друзья не остаются равнодушными к имеющимся у Фонда проблемам.

«Надеюсь, что после открытия реабилитационного центра станет чуть легче. Хочу подчеркнуть, что у нас будет именно реабилитационный центр, а не приют. В нем будут предусмотрены только передержка, вакцинирование и стерилизация», – уточнила представитель Фонда «Надежда».

Со своей стороны информагентство «Абхазия-Информ» призывает людей, неравнодушных к братьям нашим меньшим, оказать Фонду любую помощь - как финансовую, так и кормами.

Банковские реквизиты:

КБ «КИБИТ-БАНК»

ИНН 11000676

БИК 224100021

к/сч. 30101810300000000021 в Банке Абхазии

Расчетный счет N 40703810100000000067

Клиент: Благотворительный фонд защиты животных Абхазии «Надежда»

ИНН 1000202

КПП 111000070

Карта «Тинькофф-Банк» 5536 9138 2885 7397

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2020 17:01

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