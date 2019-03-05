ПЛАН ПО НАЛОГАМ В 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕН НА 95%

Плановые задания в 2018 году выполнены по следующим районам:

Сухум. 28 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия отчитался перед правительством о работе МНС РА за 2018 год

Гулрыпшский район – 107% (план – 62 429,7 тыс. руб., факт – 66 525,7 тыс.руб., динамика 98%);

Не выполнены плановые задания:

Сухум – 96% (план – 1 577 572,1 тыс. руб., факт – 1 518 659,6 тыс. руб.);

Гагрский район – 79% (план – 606 871,6 тыс. руб., факт – 481 803,2 тыс. руб.);

Очамчырскому району – 66% (план – 140 593,9 тыс. руб., факт – 93 234,5 тыс.руб.);

Ткуарчалский район – 95% (план – 25 010,9 тыс. руб., факт - 23 676,2 тыс. руб.);

Галский район – 97% (план – 45 373,8 тыс. руб., факт – 43 900,1 тыс.руб.).

В целом по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых платежей в бюджет:

налог на прибыль – 101% (план – 740 436,3 тыс. руб., факт – 751 105,7 тыс. руб.). Из общей суммы поступлений по налогу на прибыль 120348,7 тыс. руб. приходится на налог на прибыль организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с доходов, не связанных с деятельностью в Республике Абхазия через постоянное представительство;

подоходный налог – 105% (план – 762 220,0 тыс. руб., факт – 801 012,8 тыс. руб.);

налог на имущество – 100% (план - 50 030,8 тыс. руб., факт – 50 015,1 тыс.руб.);

Не выполнены плановые показатели по следующим видам налоговых платежей:

курортный сбор – 67% (план – 3 760,0 тыс. руб., факт – 2 532,2 тыс.руб.);

спецналог – 91% (план – 135 187,0 тыс. руб., факт – 123 317,6 тыс.руб.);

налог на имущество – 100% (план – 50 030,8 тыс. руб., факт – 50 015,1 тыс.руб.);

НДС – 78% (план – 866 928,6 тыс. руб., факт – 680 200,4 тыс. руб.);

акциз – 86% (план – 60 489,3тыс. руб., факт – 51 887,2 тыс. руб.);

земельный налог – 97% (план – 97 226,8 тыс. руб., факт – 94 675,4 тыс. руб.).

На 1 января 2019 года состоят на учёте в налоговых органах 3238 организаций и 8940 индивидуальных предпринимателей.

Из общего количества организаций (3238), состоящих на налоговом учете 452 – это бюджетные организации, 818 – не представляющие нулевую отчётность, 807 – не представляющие отчётность более 6 месяцев, 1161 – осуществляющие какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

Из общего количества ИП, состоящих на налоговом учете (8940) осуществлялось начисление налогов в среднем до 4705 объектов предпринимательской деятельности, в том числе максимум в летний сезонный период 5604.

Сумма задолженностей по налоговым платежам на 1 января 2019 года по республике составила 583 712,5 тыс. руб. (в т.ч. текущие - 97 601,1 тыс. руб., проблемные - 315 852,7 тыс. руб., нереальные к взысканию и непрошедшие перерегистрацию - 170258,7 тыс. руб.)

За 2018 году МНС проведено 790 документальных и 232 тематических налоговых проверок юридических лиц. По результатам проверок установлены нарушения налогового законодательства и предъявлено к уплате 56 085,9 тыс. руб. в том числе налогов – 8 858,7 тыс. руб. и штрафов – 47 227,2 тыс. руб.

На учёте в налоговых органах состоит 8940 индивидуальных предпринимателей, в т. ч. действующих 4030 объектов. Из общего количества объектов ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность 4905 являются плательщиками спецналога и 699 объектов ИП – на общем режиме налогообложения.

Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет от деятельности ИП за 2018 год составил – 269 269,0 тыс. руб.

Согласно плану работы Оперативным управлением МНС РА в ходе проведения контрольных мероприятий в целях обеспечения надлежащего учета налогоплательщиков был охвачен 2250 субъект экономики физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 126 объекта юридических лиц.

Было выявлено 9 индивидуальных предпринимателя, нарушивших налоговое законодательство РА, в связи с чем были проведены документальные налоговые проверки. Нарушителям налогового законодательства РА были начислены налоговые платежи в сумме 1 542,7 тыс.руб., в том числе штрафные санкции – 558,5 ты с. руб.

Согласно данным Государственной миграционной службы РА в 2018 году 2858 иностранных граждан получили разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории Абхазии, в том числе 1221 человек зарегистрированы на 124 работодателей, являющихся юридическими лицами, 97 человек зарегистрированы на 34 ИП. По 1540 трудовых мигрантов отсутствует информация о работодателях.

В результате проверок также было выявлено, что иностранные граждане, получившие разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности после трудоустройства, в дальнейшем разрывают трудовые отношения с работодателем и осуществляют трудовую деятельность, не становясь на налоговый учет.

Также в ходе проводимой контрольной работы по установлению и налогообложению трудовых мигрантов установлено, что определить место фактического проживания и место осуществления трудовой деятельности для дальнейшего налогообложения практически невозможно. Мигранты по месту регистрации не проживают.

От работодателей трудовых мигрантов за 2018 год поступило в бюджет РА в виде налогов 15 002,8 тыс. руб., в т. ч.: от организаций - 13 267,5 тыс. руб., от ИП - 1 735,3тыс. руб.

На налоговом учете состоят 258 автотранспортных средств на 190 ИП с использованием 4424 разрешений;

Не состоят на налоговом учете 151 физ. лицо по 184 автотранспортным средствам с использованием 2873 разрешений.

Таким образом, установлено что более 40% выданных разрешений приходятся на грузовые автотранспортные средства, владельцы которых не привлечены к уплате налогов.

В течение курортного сезона проводятся рейды по выявлению водителей автотранспорта, не состоящих на налоговом учете.

Управлением налогообложения физических лиц в 2018 году проведена проверка в ИМНС по Гагрскому и Гудаутскому районам порядка учета и использования бланков строгой отчетности (квитанции ф. №24) используемых для приема денежных средств от налогоплательщиков, в особенности по земельному налогу. В результате проверок установлены ряд нарушений, в частности по большому ряду сел в 2017-2018 годах не представлялись сведения и не проводилось начисление земельного налога, отсутствуют данные о задолженностях.

В Гагрском районе в 2018 году квитанции ф. №24 выданы только по 5 административным единицам, копии выданных налогоплательщикам квитанций в соответствии с установленным порядком не возвращаются. Имеют место случаи в указанных районах использование квитанций ненадлежащего образца. По результатам проведенных проверок подготовлен материал для передаче главам администраций районов и осуществления сплошной проверки.

В 2018г. регулярно проводились инвентаризационные проверки на предмет учета мест на объектах размещения туристов в средствах размещения ИП. Согласно итоговому отчету в 2018 году количество койко-мест на таких объектах составило 7414 (6784 в 2017 году). Поступило налоговых платежей 26222,3 тыс. руб. (в 2017 году – 19773,9 т. руб.) Сумма задолженности за 2018 год составила – 8557,7 тыс. руб. (за 2017 год – 16 955,4тыс. руб.)

Общая сумма сметных ассигнований, утвержденных в Республиканском бюджете на 2018 г. на финансирование МНС РА составила 53 982,3 т. руб.;

Общая численность работников по штатному расписанию на 2018 год – 208 штатные единицы.