ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАКУПИТ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Сухум. 28 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба издал распоряжение о направлении средств в размере 162,881 млн рублей, на финансирование расходов, связанных с приобретение и доставкой автобусов.

Распоряжение издано в целях реализации положений протокола 17 заседания по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 25 декабря 2018 г. и решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и РА от 26 марта 2019 года.

Министру экономики Адгуру Ардзинба поручено заключить госконтракт на приобретение и доставку автобусов с ООО «Техно-Темп», города Нижнего Новгорода.