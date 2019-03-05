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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ЗАКУПИТ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Новости Четверг, 28 марта 2019 14:21
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Сухум. 28 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба издал распоряжение о направлении средств в размере 162,881 млн рублей, на финансирование расходов, связанных с приобретение и доставкой автобусов.

Распоряжение издано в целях реализации положений протокола 17 заседания по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 25 декабря 2018 г. и решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и РА от 26 марта 2019 года.

Министру экономики Адгуру Ардзинба поручено заключить госконтракт на приобретение и доставку автобусов с ООО «Техно-Темп», города Нижнего Новгорода.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 28 марта 2019 14:24

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