ПРЕЗИДЕНТ ОТЧИТАЕТСЯ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ АБХАЗИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. На состоявшейся встрече главы государства с Советом старейшин речь шла об общественно-значимых вопросах. Состоялся обмен мнениями по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий; ужесточения мер наказания за нарушения правил дорожного движения; важности воспитания подрастающего поколения на основе принципов и ценностей, имеющих тысячелетнюю историю.

Среди рабочих вопросов председатель Совета старейшин Аполлон Думаа задал вопрос главе государства, касающийся того, что перед президентскими выборами он обещал, что будет отчитываться перед народом, перед своими избирателями о проделанной работе.



Президент ответил, что отчитается перед жителями в самое ближайшее время.

Об этом сообщает сайт главы государства.