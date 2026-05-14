«Тема, которую мы обсуждаем, имеет не только криминальный, но и глубокий социальный, медицинский и нравственный характер. От эффективности нашей совместной работы зависят здоровье нации, безопасность государства и будущее молодого поколения», – сказал глава государства, обращаясь к участникам заседания.

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провел заседание Совета по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия.

Наркотическая угроза приобретает всё более опасные формы.

«Наркорынок активно пополняется синтетическими наркотиками и психотропными веществами, поступающими через трансграничные каналы. Основными видами распространяемых веществ остаются метадон, мефедрон, амфетамин, метамфетамин, а также новые синтетические соединения.

При этом меняется структура наркопотребления. Всё большую тревогу вызывает распространение так называемой аптечной наркомании. Речь идёт о злоупотреблении препаратами, которые формально находятся в легальном обороте», – сказал президент.

По официальным данным, на учёте в Республиканском наркологическом диспансере состоит 1694 человека с диагнозом «наркомания».

«Для нашей страны это серьёзная цифра. Особенно тревожно то, что наиболее уязвимой категорией остаётся молодёжь. Мы обязаны прямо признать: проблема наркомании – это уже не вопрос отдельных преступлений. Это вызов демографии, общественному здоровью, экономике и национальной безопасности Республики Абхазия», – отметил Бадра Гунба.

По данным МВД, с 2020 года правоохранительными органами зарегистрировано и раскрыто более 1350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъяты десятки килограммов наркотических и психотропных веществ.

«Но наркопреступность не стоит на месте. Преступные группы активно используют современные технологии, интернет-платформы, мессенджеры и систему так называемых «тайников-закладок»», – сказал президент и добавил, что «в этих условиях государство обязано действовать системно и последовательно».

«Мы приступили к формированию новой государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и лечения наркозависимости. Её ключевая цель – защита населения, прежде всего молодёжи, от вовлечения в наркопотребление и связанную с ним преступную деятельность», – заявил глава государства.

Эта работа, по словам Гунба, должна вестись одновременно по нескольким направлениям:

Первое – усиление правоохранительной деятельности и межведомственного взаимодействия. Необходимо укреплять координацию между МВД, Минздравом, таможенными органами, прокуратурой и судебной системой. Особое значение имеет развитие взаимодействия с российскими коллегами в части оперативного обмена информацией и пресечения каналов поставки наркотиков.

Второе – совершенствование законодательства.

«Мы должны ужесточить контроль за оборотом сильнодействующих и психотропных препаратов, исключить бесконтрольный отпуск лекарственных средств, усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

Отдельного внимания требует судебная практика. Мы сталкиваемся со случаями пересмотра приговоров лицам, осуждённым за тяжкие преступления, связанные со сбытом и ввозом наркотиков. Подобные решения вызывают серьёзный общественный резонанс и подрывают доверие граждан к принципу неотвратимости наказания. Здесь необходима принципиальная государственная позиция», – сказал президент.

Третье – профилактика и реабилитация.

«Если мы хотим добиться реальных результатов, начинать нужно со школы, семьи, университета. Формирование устойчивого иммунитета к наркотикам – это вопрос воспитания, просвещения и ответственности общества.

Необходимо разработать единые образовательные и профилактические программы, расширять информационную работу, вовлекать в неё педагогов, врачей, представителей общественных организаций и средств массовой информации», – отметил президент.

Бадра Гунба особое подчеркнул необходимость создания эффективной системы помощи людям, оказавшимся в зависимости.

«Мы должны развивать механизмы первичной помощи, лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых», – сказал он.

Глава государства уверен в том, что только при слаженной и профессиональной работе всех органов власти, правоохранительной системы, медицинского сообщества и общества в целом можно добиться реальных результатов.

«Решимость государства в борьбе с наркоугрозой должна быть последовательной, твёрдой и безусловной», – сказал Бадра Гунба и призвал всех членов Совета к конструктивной работе, конкретным предложениям и персональной ответственности за реализацию принятых решений.

Об этом сообщает Апсныпресс.