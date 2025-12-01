30 НОЯБРЯ БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 30 ноября президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели ход реконструкции набережной Сухума. Отдельный аспект реконструкции – архитектурная и художественная подсветка, которая устанавливается на конструкциях и эвкалиптах. В ближайшие дни подсветка появится еще на шести взрослых эвкалиптах в районе набережной, горы Баграта и Сухумской крепости.

Проект реализован при поддержке Нижнего Новгорода в рамках развития побратимских отношений между городами. Работы по освещению набережной являются частью масштабной программы по формированию комфортной городской среды и повышению туристической привлекательности столицы Абхазии.

В День Победы и Независимости Абхазии было подписано официальное соглашение о начале комплексной реконструкции набережной Сухума.

***

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко прибыли в село Мыку, где посетили ключевые объекты формирующегося спортивно-туристического кластера «Маршруты здоровья» в Восточной Абхазии.

На исторической площади Мыкуашта состоялась презентация проектов финалистов конкурса «Гостеприимная Абхазия», включая «Эндуро-квадро зону», «Ткуарчал-сталкер», «Баню у реки Моква» и другие инициативы, направленные на развитие спортивного, приключенческого и этнографического туризма.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко также посетили буйволиную ферму – один из реализуемы проектов в рамках проекта «Маршруты здоровья». Гостям смогли продегустировать местную продукцию.

6 ноября 2025 года успешно прошел фестиваль «Маршруты здоровья», представивший возможные точки притяжения проекта. Его официальный запуск запланирован на май 2026 года.

***

В этот же день Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили сквер в Новом районе Сухума в преддверии торжественного открытия, которое состоится 1 декабря.

Парк реконструирован при поддержке Нижегородской области. Работы по благоустройству парка были завершены досрочно – 16 ноября 2025 года.

Новый благоустроенный парк включает светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки для разных возрастных групп, детскую научную площадку, амфитеатр, зоны отдыха с современными малыми архитектурными формами, а также новое наружное освещение и озеленение.

Проект реализован автономной некоммерческой организацией «Агентство по сохранению и развитию городской среды» при поддержке Администрации Нижнего Новгорода в рамках международного экопроекта «Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум».

***

Днем Бадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в гастрономическом фестивале «Вкус осени – фейхоа», который проходил на площадке «Аҟәа ашҭа» на набережной Сухума.

Мероприятие было посвящено дарам осени, с особым акцентом на фейхоа – перспективном экзотическом продукте, экспортный потенциал которого активно растет. В фестивале приняли участие более 20 ресторанов Абхазии национальной и европейской кухни, а также производители абхазских вин и другой продукции.

Отдельным событием фестиваля стал старт специального проекта «Абхазия рекомендует», направленного на выявление и поддержку профессионалов сферы услуг.

«Сегодня здесь было продемонстрировано то, чем обладает наш народ – наша самобытность, культура, достояние. И хранителями всего этого являются люди», – заявил Бадра Гунба.

По итогам гастрофестиваля Бадра Гунба и Сергей Кириенко лично наградили победителей в нескольких номинациях. Также была запущена регистрация для участия в проекте «Абхазия рекомендует», которая продлится до 15 января 2026 года.

«Каждый из участников вложил свою душу, и это абсолютно бесценно. Кухня Абхазии уникальна – ничего подобного нет нигде в мире», – заявил Сергей Кириенко.

***

Вечером Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили конкурсный концерт проекта «Народная сцена – Лабҿаба», который состоялся на площади перед Абхазским государственным драматическим театром им. С. Я. Чанба.

Программа концерта включала в себе выступления талантливых участников в различных направлениях исполнительского искусства: хореографии, вокале, поэзии и других творческих дисциплинах. Проект, разделенный на два сезона с участниками разных возрастных категорий, направлен на выявление и поддержку новых дарований.

«Этот проект позволяет многим молодым людям реализовать свой талант. Я благодарю организаторов и всех, кто принимает в нем участие», – заявил Бадра Гунба.

Проект «Народная сцена – Лабҿаба» реализован при поддержке Министерства культуры Абхазии.

«Абхазская земля невероятно богата талантами, поэтому проект "Народная сцена" дает возможность узнать о них, увидеть их и гордиться ими. Я уверен, что о них узнает не только Абхазия, но и Россия, а может быть и весь мир», – заявил Сергей Кириенко.