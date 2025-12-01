ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ И СЕРГЕЯ КИРИЕНКО
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, отметив успешную реализацию совместных проектов в различных сферах.
«Накануне у нас была возможность посетить ряд мероприятий и хотел бы отметить те, которые мы посетили в селе Моква. Считаю, что важно развитие Восточной Абхазии. Такого рода события, конечно же, создадут условия для развития в целом нашей туристической индустрии без разбалансировки на восточную и западную части», – заявил Бадра Гунба.
«Мы с вами договаривались, что одной из целей совместной деятельности является максимальное увеличение самодостаточности экономики Абхазии. Это непростая задача, но уже за последние полгода видно, что доходы бюджета выросли почти на 30%.
Отдельно хочу сказать вам спасибо, Бадра Зурабович и всему народу Абхазии за приём ребятишек из наших прифронтовых территорий», – отметил Сергей Кириенко
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и реализации новых совместных проектов, способствующих социально-экономическому развитию Абхазии.
Последнее от Super User
- 30 НОЯБРЯ БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ
- В СУХУМЕ ДАН СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»
- В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДВФМ
- АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ «ВКУС ОСЕНИ – ФЕЙХОА»