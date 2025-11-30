 

В СУХУМЕ ДАН СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Новости Воскресенье, 30 ноября 2025 18:11
В СУХУМЕ ДАН СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»

Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовала образовательная программа «Молодежь Абхазии: возможности, идентичность, развитие», призванная определить ключевые направления развития молодежной политики Республики на период 2027-2031 годов.

Организаторами масштабной программы выступили Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь) и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

В рамках программы представители республиканских и муниципальных органов власти, образовательных учреждений, молодежных и некоммерческих организаций Абхазии совместно выработают конкретные предложения по созданию новых возможностей и раскрытию потенциала молодежи в республике.

Экспертно-методическую поддержку программе оказывают ведущие российские ведомства: МИД России, Минобрнауки России, Россотрудничество, Росмолодежь, а также более 10 авторитетных молодежных организаций России. Они поделятся передовым опытом и лучшими практиками в сфере молодежной политики.

В фокусе внимания участников – самые актуальные темы, выявленные в ходе социологических исследований. Среди них: трудоустройство и развитие молодежного предпринимательства, поддержка молодых семей, продвижение здорового образа жизни и профилактика зависимостей, укрепление психического здоровья и социального благополучия, сохранение национальной идентичности, развитие образования и международного сотрудничества.

Результатом станет конкретный набор молодежных инициатив, которые лягут в основу проекта программы по вопросам молодежной политики, разрабатываемой по поручению президента Республики Абхазия Бадры Гунба.

Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба отметил важность проводимого мероприятия: «В этом году по поручению Президента Абхазии мы разрабатываем крайне важный проект - план развития молодежной политики. Мы уже предприняли первые шаги: провели масштабный социологический опрос, охватив более 1500 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Мы услышали чаяния нашего подрастающего поколения. Это и нехватка инфраструктуры в сфере молодежной политики и спорта, проблемы образования, и необходимость популяризации родного абхазского языка. Сегодня наша задача – всеобщими усилиями разработать жизненно важный документ, и, объединив усилия, успешно его реализовать».

Стоит отметить, что уже 1 декабря в Абхазии состоится официальное открытие Представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Деятельность нового пространства будет направлена на расширение международного молодежного сотрудничества, знакомство абхазской молодежи с российскими возможностями и лучшими практиками. Основной задачей Представительства ДВФМ станет развитие российско-абхазского сотрудничества в сфере молодежной политики, повышение вовлеченности местной молодежи в молодежные проекты и создание условий для их профессионального и личностного роста.

Прочитано 2 раз

