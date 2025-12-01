 

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СОРЕВНОВАНИЙ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ»

Новости Понедельник, 01 декабря 2025 16:17
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СОРЕВНОВАНИЙ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ»

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко приняли участие в торжественном открытии первых соревнований на новом спортивном комплексе «Абхазский рубеж» в Сухуме.

Состязания собрали более 200 участников. Уникальная полоса препятствий длиной 300 метров включает различные элементы с возможностью участия как в командном, так и в личном зачете.

Проект, который объединяет спортивные состязания с культурной программой и направлен на развитие внутреннего туризма в межсезонный период, реализуется «Командой Абхазии» при поддержке Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и Движения «Здоровое Отечество».

***

Сегодня же Бадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в торжественной церемонии открытия Представительства АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» в Республике Абхазия, которая состоялась в Абхазском государственном университете.

Представительство, начавшее работу в тестовом режиме 4 ноября, станет ключевой площадкой для реализации совместных абхазо-российских молодежных проектов и программ.

В церемонии открытия приняли участие более 1000 представителей молодежи Абхазии.

