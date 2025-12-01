БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ БАТАЛА БИГВАВА
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко возложили цветы к могиле Батала Бигвава.
Батал Бигвава – боец батальона «Пятнашка», который героически погиб в зоне проведения спецоперации. Он сражался на разных направлениях – в Авдеевке, в Часовом Яре, в Курской области и других. Ранения не останавливали его и Бигвава возвращался на фронт.
«Для нас имя Батала и многих других, кто сложил свои головы за справедливость – являются героическими. Они продолжатели и потомки людей, которые всегда боролись за справедливость», – подчеркнул Бадра Гунба.
«Батал Джониевич прошёл ключевые битвы на Донбассе. Он встал на защиту жителей Курской области, спасал мирных, прикрывая собой, ценой ранений и собственного здоровья. Батал Джониевич – настоящий Герой. Герой и Абхазии, и России», – сказал Сергей Кириенко.
▫️Указом президента России Владимира Путина Батал Бигвава награждён орденом Мужества.
Сергей Кириенко на церемонии возложения вручил орден семье Героя.
