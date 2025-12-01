 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ БАТАЛА БИГВАВА

Новости Понедельник, 01 декабря 2025 16:25
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ БАТАЛА БИГВАВА

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко возложили цветы к могиле Батала Бигвава.

Батал Бигвава – боец батальона «Пятнашка», который героически погиб в зоне проведения спецоперации. Он сражался на разных направлениях – в Авдеевке, в Часовом Яре, в Курской области и других. Ранения не останавливали его и Бигвава возвращался на фронт.

«Для нас имя Батала и многих других, кто сложил свои головы за справедливость – являются героическими. Они продолжатели и потомки людей, которые всегда боролись за справедливость», – подчеркнул Бадра Гунба.

«Батал Джониевич прошёл ключевые битвы на Донбассе. Он встал на защиту жителей Курской области, спасал мирных, прикрывая собой, ценой ранений и собственного здоровья. Батал Джониевич – настоящий Герой. Герой и Абхазии, и России», – сказал Сергей Кириенко.

▫️Указом президента России Владимира Путина Батал Бигвава награждён орденом Мужества.

Сергей Кириенко на церемонии возложения вручил орден семье Героя.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 декабря 2025 16:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ СОРЕВНОВАНИЙ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ» РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.