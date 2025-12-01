РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АБХАЗИИ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провели рабочее совещание, посвящённое развитию энергетического комплекса республики. В нем приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.